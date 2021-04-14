Ще двом областям України світить опинитися у "червоній" зоні

У Донецькій та Черкаській областях перевищено два показники з COVID-19/ Фото Reuters

Ще дві області України - Черкаська та Донецька - відповідають попаданню в "червону" зону карантину. Впродовж більше трьох днів у цих регіонах перевищено два показники COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я в середу, 14 квітня.

Так, в Донецькій області перевищено норму за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування - за останні три дні цей показник становить 21%, 21,5% і 22% при нормі 20%. Також перевищено показник госпіталізацій - 73,9, 75,5 і 76,1 при нормі 60.

Ці ж показники перевищені й у Черкаській області - 22,9%, 25% і 23,2%, а також 92,3, 91,8 і 89,7 відповідно.

Згідно з роз'ясненнями МОЗ, "червоний" рівень встановлюється, якщо в регіоні впродовж трьох днів поспіль перевищено два і більше показника з COVID-19.

читайте такожРадуцький повідомив хороші новини про ситуацію з COVID-19 в УкраїніНа даний момент в "червоній" зоні карантину перебувають 12 регіонів: це Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

В областях перевищено рівень госпіталізації хворих на коронавірус: норма становить 60 на 100 тисяч населення. Найбільше перевищено норму у Хмельницькій області - 129,1. Високі показники в Чернігівській — 98,8; Житомирській — 97,4; Сумській — 94,4; Миколаївській областях — 94,1, а також у Києві — 93,8.

В "помаранчевій" зоні 10 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

В "жовтій " зоні вже три області: Херсонська, Івано-Франківська та Закарпатська.

"Зелених" зон в Україні немає з початку адаптивного карантину.

У МОЗ оновили карантинні зони / moz.gov.ua

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