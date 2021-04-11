Ще один регіон України вийде з "червоної" зони карантину

На Закарпатті скасовують "червону" зону карантину / УНІАН

З неділі, 11 квітня, "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Закарпатській області буде скасовано, а регіон віднесуть до "жовтої" зони карантину.

Відповідне рішення на позачерговому засіданні ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у суботу. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов в Telegram.

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області, та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Закарпаття перебувало в "червоній" зоні з 5 березня.

Зони карантину в Україні

10 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило поділ на карантинні зони. Довгий час "жовтою" була лише Херсонська область. Тепер до неї додалося ще й Прикарпаття.

Суворі обмеження продовжують діяти в 12 "червоних" регіонах — це Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

"Помаранчева" зона налічує 11 регіонів — Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Черкаська області.

"Зелених" регіонів в Україні немає з початку адаптивного карантину.

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