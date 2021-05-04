Житомирська область залишає червону карантинну зону

Державна комісія вирішила скасувати з 5 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території одного регіону.
Ситуація з коронавірусом у Житомирській області покращилася, тому з 5 травня регіон виходить з червоної зони карантину, заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 5 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Немчінов у своєму Telegram у вівторок, 4 травня.
Зазначимо, за минулу добу в Житомирській області було виявлено всього 26 випадків зараження коронавірусом, 2 травня було виявлено 135 випадків, а 1 травня - 193 випадки.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Коронавірус в Україні за добу 3 травня виявлено у 2472 жителів країни. За минулі 24 години госпіталізовано 1325 осіб; летальних випадків - 166, одужали 7815 осіб.
- В Києві послабили жорсткі карантинні обмеження у суботу, 1 травня. Громадський транспорт у місті працює без спецперепусток. Також у столиці дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
- Восени на Україну чекає новий штам коронавірусу - COVID-21. Колективний імунітет, який сформується в суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього, заявила заслужена лікарка України Ольга Богомолець.