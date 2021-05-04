Житомирська область залишає червону карантинну зону

Вже завтра на Житомирщині послаблять карантин / УНІАН

Ситуація з коронавірусом у Житомирській області покращилася, тому з 5 травня регіон виходить з червоної зони карантину, заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 5 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області, та застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Немчінов у своєму Telegram у вівторок, 4 травня.

Зазначимо, за минулу добу в Житомирській області було виявлено всього 26 випадків зараження коронавірусом, 2 травня було виявлено 135 випадків, а 1 травня - 193 випадки.

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