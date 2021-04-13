Ще одна область України посилює карантин

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в області різко погіршується.
Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Запоріжжі з кожним днем погіршується. Тому місцева влада вирішила посилити карантинні обмеження.
Як повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк, кількість хворих на COVID-19 стрімко збільшується. Він закликав усіх докладати максимум зусиль, щоб скоріше вийти з червоної зони.
"Ситуація з поширенням коронавірусу в місті критична – 300-400 нових хворих на добу. Вже майже 1000 людей померли. Медики в авралі - щодня 200 госпіталізацій. Лікарні можуть прийняти виключно пацієнтів з важким перебігом хвороби", - заявив мер в Facebook.
Громадський транспорт буде перевозити пасажирів тільки з 06:00 до 09:30 і з 16:00 до 20:00. У салоні можуть бути заповнені тільки сидячі місця. За словами Буряка, контроль за дотриманням цього правила посилили.
"Як працюватиме транспорт у вихідні - повідомимо додатково. Все буде залежати від ситуації з поширенням COVID", – підкреслив глава міста.
З 12 квітня всі літні майданчики закладів громадського харчування, а також атракціони будуть закриті.
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- 6 квітня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні кількість летальних випадків зростає через нові штами коронавірусу.