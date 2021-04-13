Ще одна область України посилює карантин

Карантин у Запоріжжі посилили / Фото galka.if.ua

Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Запоріжжі з кожним днем погіршується. Тому місцева влада вирішила посилити карантинні обмеження.

Як повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк, кількість хворих на COVID-19 стрімко збільшується. Він закликав усіх докладати максимум зусиль, щоб скоріше вийти з червоної зони.

"Ситуація з поширенням коронавірусу в місті критична – 300-400 нових хворих на добу. Вже майже 1000 людей померли. Медики в авралі - щодня 200 госпіталізацій. Лікарні можуть прийняти виключно пацієнтів з важким перебігом хвороби", - заявив мер в Facebook.

Громадський транспорт буде перевозити пасажирів тільки з 06:00 до 09:30 і з 16:00 до 20:00. У салоні можуть бути заповнені тільки сидячі місця. За словами Буряка, контроль за дотриманням цього правила посилили.

"Як працюватиме транспорт у вихідні - повідомимо додатково. Все буде залежати від ситуації з поширенням COVID", – підкреслив глава міста.

З 12 квітня всі літні майданчики закладів громадського харчування, а також атракціони будуть закриті.

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