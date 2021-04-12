Ще одна область України вирвалася з червоної зони карантину

В Україні змінили склад карантинних зон / УНІАН

Станом на понеділок, 12 квітня, в Україні ще одна область поповнила число регіонів, що відносяться до "жовтої" зони карантинних обмежень.

Відповідні зміни зафіксовані в опублікованих Міністерством охорони здоров'я оновлених даних карантинних зон в Україні.

Відзначимо, що з сьогоднішнього дня, поряд з Херсонською областю та Івано-Франківською областю, Закарпатська область потрапила в "жовту" зону карантину.

"Червона" зона карантину:

місто Київ;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область;

В областях перевищено рівень госпіталізації хворих з коронавірусу: норма становить 60 на 100 тисяч населення. Максимальні показники у Хмельницькій області: сьогодні-128,9. Також високі показники в" червоних " Житомирській — 101,0; Миколаївській області — 98,7; Чернігівській — 99,1, а також у Києві — 97,6.

"Помаранчева" зона карантину:

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Черкаська область;

"Жовта" зона карантину:

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Херсонська область.

"Зелена" зона карантину:

Регіонів у цій зоні Україні немає з початку адаптивного карантину.

/ moz.gov.ua

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про те, що найближчим часом Чернігівська, Закарпатська та Чернівецька області вийдуть з "червоної" зони карантинних обмежень і опиняться в "жовтій" зоні.

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