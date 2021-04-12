Ще одна область України вирвалася з червоної зони карантину

Закарпатська область потрапила до "жовтої" зони карантину.
Станом на понеділок, 12 квітня, в Україні ще одна область поповнила число регіонів, що відносяться до "жовтої" зони карантинних обмежень.
Відповідні зміни зафіксовані в опублікованих Міністерством охорони здоров'я оновлених даних карантинних зон в Україні.
Відзначимо, що з сьогоднішнього дня, поряд з Херсонською областю та Івано-Франківською областю, Закарпатська область потрапила в "жовту" зону карантину.
"Червона" зона карантину:
- місто Київ;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область;
В областях перевищено рівень госпіталізації хворих з коронавірусу: норма становить 60 на 100 тисяч населення. Максимальні показники у Хмельницькій області: сьогодні-128,9. Також високі показники в" червоних " Житомирській — 101,0; Миколаївській області — 98,7; Чернігівській — 99,1, а також у Києві — 97,6.
"Помаранчева" зона карантину:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Черкаська область;
"Жовта" зона карантину:
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Херсонська область.
"Зелена" зона карантину:
Регіонів у цій зоні Україні немає з початку адаптивного карантину.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про те, що найближчим часом Чернігівська, Закарпатська та Чернівецька області вийдуть з "червоної" зони карантинних обмежень і опиняться в "жовтій" зоні.
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Коронавірус в Україні:
- В Україні виявлено 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, видужали 5 355 осіб.
- У тому числі, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.За минулу добу зафіксовано 287 летальних випадків. Госпіталізовано 2 770 осіб.
- За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), Київській (477) областях та в місті Києві (537).
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 861 105 осіб, одужали – 1 416 215, померли – 37 301.