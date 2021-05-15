Черкаська область знову повернулася до помаранчевої зони карантину

Черкаська область повернулася до помаранчевої зони карантину / Reuters

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Через погіршення ситуації Черкаська область 14 травня знову потрапила до помаранчевої зони карантину – там було перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Згідно з оновленими даними МОЗ, у Черкаській області коефіцієнт виявлення нових випадків становить 20,8% за норми не більш як 20%.

Таким чином регіон став другим після Миколаївської області, який за останній час знову досяг показників помаранчевої зони.

Водночас у Миколаївській області за добу 14 травня коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу знизився до 19,3%, тому з помаранчевої зони Миколаївська область перейшла до жовтої.

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Зони карантину в Україні / МОЗ

У "помаранчевій" зоні заборонено:

Діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

приймання нових змін до дитячих таборів;

обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. і не більш як 100 осіб;

обмеження жовтої та зеленої зон зберігаються.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше: