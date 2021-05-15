Черкаська область знову повернулася до помаранчевої зони карантину

Регіон став другим після Миколаївської області, який за останній час знову досяг показників помаранчевої зони.
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Через погіршення ситуації Черкаська область 14 травня знову потрапила до помаранчевої зони карантину – там було перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
Згідно з оновленими даними МОЗ, у Черкаській області коефіцієнт виявлення нових випадків становить 20,8% за норми не більш як 20%.
Таким чином регіон став другим після Миколаївської області, який за останній час знову досяг показників помаранчевої зони.
Водночас у Миколаївській області за добу 14 травня коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу знизився до 19,3%, тому з помаранчевої зони Миколаївська область перейшла до жовтої.
читайте такожКоли в Україні скасують карантин: названо умовуНаразі дев'ять регіонів вже відповідають зеленій зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області.
У "помаранчевій" зоні заборонено:
- Діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), крім готелів;
- діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час;
- планові госпіталізації в лікарнях;
- робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
- приймання нових змін до дитячих таборів;
- обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. і не більш як 100 осіб;
- обмеження жовтої та зеленої зон зберігаються.
Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:
- Коронавірус в Україні за добу 14 травня виявлено у 6796 осіб, заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Водночас до лікарень госпіталізовано 2197 осіб, жертв – 322.
- В Україні реальна кількість жертв коронавірусу становить 138 507 осіб, що втричі більше за офіційну цифру. Такі дані опублікував Інститут показників і оцінки здоров'я при Вашингтонському університеті.
- Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що до України йде новий небезпечний штам коронавірусу, який активно "вирує" в Індії та Туреччині.