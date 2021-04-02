Ще три регіони України посилюють карантин: названо головні заборони

В Україні розширюють зону жорсткого карантину / УНІАН

В Київська область у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу з 5 по 9 квітня діятимуть додаткові протиепідемічні заходи.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Київської ОДА Василь Володін, ситуація із захворюваністю COVID-19 у всіх районах і громадах Київської області складається по-різному.

Він також поінформував про результати позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

У ході засідання було прийнято рішення про наступні карантинні обмеження:

рекомендувати залежно від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ та НС призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти всіх типів і форм власності;

дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: з 7:00 по 10:00 і з 16:00 до 20: 00;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків від передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу кількості;

проінформувати мешканців Київщини про зміни у графіках перевезень;

рекомендувати керівникам підприємств торгівлі пріоритетне обслуговування з 10: 00 до 12: 00 людей похилого віку.

У той же час в Вінницькій області з 3 по 12 квітня вводяться посилені обмежувальні протиепідемічні заходи.

Як повідомляє прес-служба Вінницької облдержадміністрації, відповідне рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У зазначений період забороняється:

проведення масових культурних, спортивних заходів;

прийом відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури;

діяльність культових споруд і приміщень, обладнаних для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 5 кв. м споруди або приміщення;

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

відвідування навчальних закладів усіх типів і форм власності її одержувачами, у тому числі учнями 1-4 класів шкіл, крім закладів дошкільної та спеціальної освіти.

Крім того, в Запоріжжя з суботи, 3 квітня, через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19 посилюють карантин.

Як в Facebook повідомив міський голова Володимир Буряк, жорсткий карантин вводиться з суботи, 3 квітня.

"Випереджаючи ваші питання і претензії "не можна було попередити заздалегідь?" відповідаю: ви всі бачите реальну статистику, стежте за посиленням карантину в інших містах, медики також неодноразово попереджали про загрозу, що насувається. Якщо не введемо локдаун зараз-через деякий час його введуть на рівні держави. Але сьогоднішні заходи дозволять прийняти лікарням всіх, чиї життя під загрозою, для того, щоб вони змогли швидше повернутися до нормального життя", - заявив мер.

За його словами, з 3 квітня в Запоріжжі кафе і ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів з понеділка по п'ятницю з 6:00 до 20:00 з дотриманням всіх карантинних норм. В суботу та неділю можна працювати тільки "на винос".

Також у Запоріжжі з 3 квітня забороняється:

проведення масових культурних, релігійних, освітніх, спортивних, соціальних та інших заходів;

спортивні зали та фітнес-центри закриваються для відвідувачів;

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які працюють у сфері торговельно-побутового обслуговування, крім тих, що торгують товарами на торгових площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, медикаментами, паливом, засобами гігієни, побутовою хімією тощо.

Як зазначив Буряк, продовжать працювати оператори поштового зв'язку, медичні та ветеринарні установи, АЗС, перукарні та салони краси (за попереднім записом). Працювати будуть тільки продовольчі ринки.

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Як відомо, згідно з рішенням МОЗ, на сьогодні в "червоній" зоні знаходиться 11 регіонів - це місто Київ і наступні області:

Київська;

Житомирська;

Закарпатська;

Миколаївська;

Івано-Франківська;

Львівська;

Сумська;

Одеська;

Чернівецька;

Чернігівська.

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Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував можливість введення по всій Україні жорстких карантинних обмежень через епідемію коронавірусу. Він підкреслив, що в Україні поки не будуть вводити тотальний локдаун через коронавірус, щоб не зупиняти всю країну.

Локдаун в Києві:

Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.

Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.

Коронавірус в Україні: