Ще в трьох регіонах України посилили карантин і назвали головні заборони

У регіонах України посилюють обмежувальні протиепідемічні заходи.
У зв'язку з епідемією коронавірусу ще в трьох регіонах України прийнято рішення про посилення карантинних обмежень.
Херсонська область
Згідно з рішенням Комісії з питань ТЕБ і НС Херсонської області в регіоні посилені карантинні обмеження, повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.
Відповідно до рішення обласної комісії з ТЕБ та НС на Херсонщині нові карантинні обмеження набирають чинності негайно.
Що заборонено в Херсонській області:
- прийом відвідувачів в кафе і ресторанах (дозволено працювати на доставку і " на винос");
- робота ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;
- робота закладів культури та проведення культурних масових заходів;
- робота спортзалів та фітнес-центрів (дозволено тренуватися спортсменам національних збірних команд України та їх тренерам);
- проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);
- робота непродовольчих ринків;
- робота детских садов;
- перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням більше 50%;
Що дозволено в Херсонській області:
- робота фінансових установ;
- робота почти;
- робота автозаправочных комплексов;
- робота ветеринарных клиник;
- діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- діяльність з ремонту комп'ютерів, побутових виробів та предметів особистого користування;
- робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.
Чернігів
У Чернігові посилено карантинні обмеження через зростання кількості хворих коронавірусом та збільшення госпіталізацій, повідомили у прес-службі Чернігівської міської ради.
Відповідне рішення прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Що заборонено в Чернігові:
- відвідування навчальних закладів, крім дитячих садків;
- відвідування позашкільних закладів (гуртків);
- відвідування кладовища у вихідні дні;
- робота точок видачі кави та робота ресторанів " на винос";
- проведення культурних та спортивних заходів; робота кінотеатрів.
Робота транспорта в Чернігові:
- Транспорт у місті працюватиме за спецпропусками. Видані минулого року під час локдауну будуть дійсними.
- У вихідні Чернігівське тролейбусне управління працюватиме лише з 6:00 до 10:00 та з 16: 00 до 20: 00.
- Приватні перевізники мають право самостійно визначати графік своєї роботи.
За словами міського голови Владислава Атрошенка, якщо кількість хворих у лікарнях досягне 360-370 осіб, то в Чернігові буде припинена робота всіх видів бізнесу, а також дитсадків, продовольчих ринків, якщо буде 380 - закриється все, крім об'єктів критично важливої інфраструктури.
Тернопіль
У Тернополі прийняли рішення перейти на посилений варіант карантину. Таке рішення було прийнято на засіданні міського штабу по боротьбі з COVID-19, повідомляє прес-служба міської ради.
Що заборонено в Тернополі:
- робота ТРЦ заборонена;
- скасовано всі масові заходи за винятком офіційних спортивних, які включені до Єдиного календарного плану заходів України;
- всі богослужіння та інші релігійні обряди можна проводити тільки на вулиці біля церкви.
- учні 5-11 класів, ПТУ та позашкільної освіти переходять на дистанційну форму навчання. Молодші класи навчатимуться у звичайній формі;
- проведення практичних занять в майстернях, лабораторіях тільки групами до 15 учнів;
- всі кафе і ресторани можуть працювати тільки на відкритих літніх майданчиках або надавати їжу "на винос".
читайте такожКличко допустив продовження локдауну в Києві після 16 квітня
Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував можливість введення по всій Україні жорстких карантинних обмежень через епідемію коронавірусу. Він підкреслив, що в Україні поки не будуть вводити тотальний локдаун через коронавірус, щоб не зупиняти всю країну.
Локдаун в Києві:
- Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.
Коронавірус в Україні:
- В Україні за минулу добу було зареєстровано 19 тис. 419 нових випадків коронавірусної хвороби.
- Зокрема, за його словами, захворіли 766 дітей та 480 медичних працівників.
- Також за минулу добу госпіталізовано 5 тис. 092 людини. Летальних випадків зафіксовано 464. Одужали 10 тис. Тестувань методом ПЛР за добу здійснено 57 тис. 996.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 803 тис.998 осіб, одужали - 1 млн 383 тис. 883 людини. Летальних випадків зафіксовано 35 тис. ПЛР-тестів було проведено 8 млн 514 тис.
- Також за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 тис. 886), Харківській (1 тис .427), Львівській (1 тис. 255), Хмельницькій (1 тис. 158) та Одеській (1 тис. 142) областях.