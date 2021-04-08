Ще в трьох регіонах України посилили карантин і назвали головні заборони

В Україні посилюють карантин / УНІАН

У зв'язку з епідемією коронавірусу ще в трьох регіонах України прийнято рішення про посилення карантинних обмежень.

Херсонська область

Згідно з рішенням Комісії з питань ТЕБ і НС Херсонської області в регіоні посилені карантинні обмеження, повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

Відповідно до рішення обласної комісії з ТЕБ та НС на Херсонщині нові карантинні обмеження набирають чинності негайно.

Що заборонено в Херсонській області:

прийом відвідувачів в кафе і ресторанах (дозволено працювати на доставку і " на винос");

робота ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;

робота закладів культури та проведення культурних масових заходів;

робота спортзалів та фітнес-центрів (дозволено тренуватися спортсменам національних збірних команд України та їх тренерам);

проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);

робота непродовольчих ринків;

робота детских садов;

перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням більше 50%;

Що дозволено в Херсонській області:

робота фінансових установ;

робота почти;

робота автозаправочных комплексов;

робота ветеринарных клиник;

діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

діяльність з ремонту комп'ютерів, побутових виробів та предметів особистого користування;

робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Чернігів

У Чернігові посилено карантинні обмеження через зростання кількості хворих коронавірусом та збільшення госпіталізацій, повідомили у прес-службі Чернігівської міської ради.

Відповідне рішення прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Що заборонено в Чернігові:

відвідування навчальних закладів, крім дитячих садків;

відвідування позашкільних закладів (гуртків);

відвідування кладовища у вихідні дні;

робота точок видачі кави та робота ресторанів " на винос";

проведення культурних та спортивних заходів; робота кінотеатрів.

Робота транспорта в Чернігові:

Транспорт у місті працюватиме за спецпропусками. Видані минулого року під час локдауну будуть дійсними.

У вихідні Чернігівське тролейбусне управління працюватиме лише з 6:00 до 10:00 та з 16: 00 до 20: 00.

Приватні перевізники мають право самостійно визначати графік своєї роботи.

За словами міського голови Владислава Атрошенка, якщо кількість хворих у лікарнях досягне 360-370 осіб, то в Чернігові буде припинена робота всіх видів бізнесу, а також дитсадків, продовольчих ринків, якщо буде 380 - закриється все, крім об'єктів критично важливої інфраструктури.

Тернопіль

У Тернополі прийняли рішення перейти на посилений варіант карантину. Таке рішення було прийнято на засіданні міського штабу по боротьбі з COVID-19, повідомляє прес-служба міської ради.

Що заборонено в Тернополі:

робота ТРЦ заборонена;

скасовано всі масові заходи за винятком офіційних спортивних, які включені до Єдиного календарного плану заходів України;

всі богослужіння та інші релігійні обряди можна проводити тільки на вулиці біля церкви.

учні 5-11 класів, ПТУ та позашкільної освіти переходять на дистанційну форму навчання. Молодші класи навчатимуться у звичайній формі;

проведення практичних занять в майстернях, лабораторіях тільки групами до 15 учнів;

всі кафе і ресторани можуть працювати тільки на відкритих літніх майданчиках або надавати їжу "на винос".

читайте такожКличко допустив продовження локдауну в Києві після 16 квітня

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував можливість введення по всій Україні жорстких карантинних обмежень через епідемію коронавірусу. Він підкреслив, що в Україні поки не будуть вводити тотальний локдаун через коронавірус, щоб не зупиняти всю країну.

Локдаун в Києві:

Віталій Кличко 31 березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.

Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.

Коронавірус в Україні: