УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Ще в трьох регіонах України посилили карантин і назвали головні заборони

8 квітня 2021, 11:45
Прослухати новину
Зупинити

У регіонах України посилюють обмежувальні протиепідемічні заходи.

Локдаун в Україні розширюють
В Україні посилюють карантин / УНІАН

У зв'язку з епідемією коронавірусу ще в трьох регіонах України прийнято рішення про посилення карантинних обмежень.

Херсонська область

Згідно з рішенням Комісії з питань ТЕБ і НС Херсонської області в регіоні посилені карантинні обмеження, повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

Відповідно до рішення обласної комісії з ТЕБ та НС на Херсонщині нові карантинні обмеження набирають чинності негайно.

Що заборонено в Херсонській області:

  • прийом відвідувачів в кафе і ресторанах (дозволено працювати на доставку і " на винос");
  • робота ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;
  • робота закладів культури та проведення культурних масових заходів;
  • робота спортзалів та фітнес-центрів (дозволено тренуватися спортсменам національних збірних команд України та їх тренерам);
  • проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);
  • робота непродовольчих ринків;
  • робота детских садов;
  • перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням більше 50%;

Що дозволено в Херсонській області:

  • робота фінансових установ;
  • робота почти;
  • робота автозаправочных комплексов;
  • робота ветеринарных клиник;
  • діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • діяльність з ремонту комп'ютерів, побутових виробів та предметів особистого користування;
  • робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.

  • Локдаун у Херсонській области
    Локдаун у Херсонській области khoda.gov.ua
  • Локдаун у Херсонській области
    Локдаун у Херсонській области khoda.gov.ua
  • Локдаун у Херсонській области
    Локдаун у Херсонській области khoda.gov.ua
  • Локдаун у Херсонській области
    Локдаун у Херсонській области khoda.gov.ua
  • Локдаун у Херсонській области
    Локдаун у Херсонській области khoda.gov.ua
  • Локдаун у Херсонській области
    Локдаун у Херсонській области khoda.gov.ua
  • Локдаун у Херсонській области
    Локдаун у Херсонській области khoda.gov.ua
  • Локдаун у Херсонській области
    Локдаун у Херсонській области khoda.gov.ua
  • Локдаун у Херсонській области
    Локдаун у Херсонській области khoda.gov.ua

Чернігів

У Чернігові посилено карантинні обмеження через зростання кількості хворих коронавірусом та збільшення госпіталізацій, повідомили у прес-службі Чернігівської міської ради.

Відповідне рішення прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Що заборонено в Чернігові:

  • відвідування навчальних закладів, крім дитячих садків;
  • відвідування позашкільних закладів (гуртків);
  • відвідування кладовища у вихідні дні;
  • робота точок видачі кави та робота ресторанів " на винос";
  • проведення культурних та спортивних заходів; робота кінотеатрів.

Робота транспорта в Чернігові:

  • Транспорт у місті працюватиме за спецпропусками. Видані минулого року під час локдауну будуть дійсними.
  • У вихідні Чернігівське тролейбусне управління працюватиме лише з 6:00 до 10:00 та з 16: 00 до 20: 00.
  • Приватні перевізники мають право самостійно визначати графік своєї роботи.

За словами міського голови Владислава Атрошенка, якщо кількість хворих у лікарнях досягне 360-370 осіб, то в Чернігові буде припинена робота всіх видів бізнесу, а також дитсадків, продовольчих ринків, якщо буде 380 - закриється все, крім об'єктів критично важливої інфраструктури.

  • Локдаун у Чернігові
    Локдаун у Чернігові chernigiv-rada.gov.ua
  • Локдаун у Чернігові
    Локдаун у Чернігові chernigiv-rada.gov.ua
  • Локдаун у Чернігові
    Локдаун у Чернігові chernigiv-rada.gov.ua
  • Локдаун у Чернігові
    Локдаун у Чернігові chernigiv-rada.gov.ua
  • Локдаун у Чернігові
    Локдаун у Чернігові chernigiv-rada.gov.ua

Тернопіль

У Тернополі прийняли рішення перейти на посилений варіант карантину. Таке рішення було прийнято на засіданні міського штабу по боротьбі з COVID-19, повідомляє прес-служба міської ради.

Що заборонено в Тернополі:

  • робота ТРЦ заборонена;
  • скасовано всі масові заходи за винятком офіційних спортивних, які включені до Єдиного календарного плану заходів України;
  • всі богослужіння та інші релігійні обряди можна проводити тільки на вулиці біля церкви.
  • учні 5-11 класів, ПТУ та позашкільної освіти переходять на дистанційну форму навчання. Молодші класи навчатимуться у звичайній формі;
  • проведення практичних занять в майстернях, лабораторіях тільки групами до 15 учнів;
  • всі кафе і ресторани можуть працювати тільки на відкритих літніх майданчиках або надавати їжу "на винос".

читайте такожКличко допустив продовження локдауну в Києві після 16 квітня

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував можливість введення по всій Україні жорстких карантинних обмежень через епідемію коронавірусу. Він підкреслив, що в Україні поки не будуть вводити тотальний локдаун через коронавірус, щоб не зупиняти всю країну.

Локдаун в Києві:

Коронавірус в Україні:

  • В Україні за минулу добу було зареєстровано 19 тис. 419 нових випадків коронавірусної хвороби.
  • Зокрема, за його словами, захворіли 766 дітей та 480 медичних працівників.
  • Також за минулу добу госпіталізовано 5 тис. 092 людини. Летальних випадків зафіксовано 464. Одужали 10 тис. Тестувань методом ПЛР за добу здійснено 57 тис. 996.
  • За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 803 тис.998 осіб, одужали - 1 млн 383 тис. 883 людини. Летальних випадків зафіксовано 35 тис. ПЛР-тестів було проведено 8 млн 514 тис.
  • Також за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 тис. 886), Харківській (1 тис .427), Львівській (1 тис. 255), Хмельницькій (1 тис. 158) та Одеській (1 тис. 142) областях.
новини Чернігова новини Херсона коронавірус в Україні новини Тернополя карантин в Україні карантин новини карантинні зони локдаун
Зараз ви переглядаєте новину «Ще в трьох регіонах України посилили карантин і назвали головні заборони». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не такЧотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не так Представники РФ сидять перелякані: Резніков розповів про проблеми в переговорах щодо ДонбасуПредставники РФ сидять перелякані: Резніков розповів про проблеми в переговорах щодо Донбасу РФ призупинила авіасполучення з Туреччиною: Пономарьов назвав справжню причину рішення ПутінаРФ призупинила авіасполучення з Туреччиною: Пономарьов назвав справжню причину рішення Путіна Телеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образіТелеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образі У Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє картиУ Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє карти

Останні новини

04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
Реклама
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
Реклама
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:43
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
16:56
Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: неймовірно прості ідеї Відео
Реклама
16:46
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Відео
16:37
У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення Відео
16:20
У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам Відео
16:07
Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust Відео
16:06
Віцепрем'єр пояснив, чому не буде війни між Україною і Росією
15:39
Синоптик дав несподіваний прогноз на травень з похолоданням і заморозками Відео
15:13
Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан Відео
15:08
Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Відео
15:00
7 корисних додатків, які допоможуть в роботі
14:48
Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти