Єврокомісія прийняла важливе рішення щодо вакцинації дітей

Відсьогодні Єврокомісія схвалила використання однієї з вакцин для дітей у віці 12-15 років.
Європейська комісія схвалила використання вакцини Pfizer для вакцинації дітей у віці 12-15 років від COVID-19 - тепер країни ЄС можуть розширити свої прищепні кампанії, повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакидес в Twitter.
"Сьогодні Єврокомісія прийняла рішення схвалити використання вакцини BioNTech / Pfizer від COVID - 19 для дітей 12-15 років. Тепер країни-учасниці можуть прийняти рішення розширити свою вакцинацію серед молоді", - зазначила вона.
Вакцинація від коронавірусу в Україні-про що раніше писав головред
- 30 травня в Одесі відкрили центр вакцинації від COVID-19. Тут будуть вакцинувати громадян, які записалися в лист очікування вакцинації в додатку дія або через контакт-центр МОЗ. Центр працює на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія".
- У столиці на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні дні почав працювати великий Центр вакцинації від COVID-19. А у Львові вакцинальний центр відкривають на стадіоні, який побудували до Євро-2012.
- МОЗ домовилося про покупку 1,9 млн доз китайського препарату CoronaVac. В кінці березня в нашу країну прибула перша партія вакцини - 215 тисяч доз. Наприкінці квітня Україна отримала ще 500 тисяч доз препарату CoronaVac.
- За даними МОЗ, вакциновано від коронавірусу в Україні станом на 30 травня 2021 року вже 1 015 978 осіб.
Автор: Катерина Трохимчук