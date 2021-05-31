Єврокомісія прийняла важливе рішення щодо вакцинації дітей

Єврокомісія прийняла важливе рішення про вакцинацію дітей / Getty Images

Європейська комісія схвалила використання вакцини Pfizer для вакцинації дітей у віці 12-15 років від COVID-19 - тепер країни ЄС можуть розширити свої прищепні кампанії, повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакидес в Twitter.

"Сьогодні Єврокомісія прийняла рішення схвалити використання вакцини BioNTech / Pfizer від COVID - 19 для дітей 12-15 років. Тепер країни-учасниці можуть прийняти рішення розширити свою вакцинацію серед молоді", - зазначила вона.

Вакцинація від коронавірусу в Україні-про що раніше писав головред