Голубовська дала тривожний прогноз через новий штам COVID-19

Ольга Голубовська розповіла про британський штам коронавірусу / УНІАН

Головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська заявила, що клінічна картина коронавірусу постійно і дуже швидко змінюється.

"Я говорила ще в лютому, що ми зіткнулися з абсолютно іншою хворобою, це не та хвороба, яка була в минулому році. Радикально змінилася клінічна картина. Стало більш довге захворювання, не 2 тижні, як ми пацієнтам говорили, нічого подібного, зараз дуже довга хвороба, до місяця, довго люди залишаються киснезалежними. Все непередбачувано, часто бактеріальні ускладнення", - сказала вона.

За словами лікаря, стали важко хворіти люди все більш молодого віку.

"Захворювання "помолодшало", 50+, а на сьогоднішній день, ймовірно, у зв'язку з приходом південноафриканського штаму, клінічна картина змінилася в черговий раз, і у хворих досить часто в порівнянні з попередніми періодами виникає ниркова недостатність. Стали хворіти діти, діти важко хворіють, знаходяться на апаратах ШВЛ. Відкриваються нові стаціонари для дітей, цього не було ще тижні три тому", - зазначає Голубовська, передає Україна 24.

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За словами інфекціоніста, все це обумовлено новими штамами.

"Зараз вже відомо, що британський штам на 65% ускладнює захворювання. Позавчора ми в енний раз змінили протокол лікування", - додала інфекціоніст.

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