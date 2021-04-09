Голубовська дала тривожний прогноз через новий штам COVID-19

Інфекціоніст розповіла, що коронавірус сильно змінився.
Головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська заявила, що клінічна картина коронавірусу постійно і дуже швидко змінюється.
"Я говорила ще в лютому, що ми зіткнулися з абсолютно іншою хворобою, це не та хвороба, яка була в минулому році. Радикально змінилася клінічна картина. Стало більш довге захворювання, не 2 тижні, як ми пацієнтам говорили, нічого подібного, зараз дуже довга хвороба, до місяця, довго люди залишаються киснезалежними. Все непередбачувано, часто бактеріальні ускладнення", - сказала вона.
За словами лікаря, стали важко хворіти люди все більш молодого віку.
"Захворювання "помолодшало", 50+, а на сьогоднішній день, ймовірно, у зв'язку з приходом південноафриканського штаму, клінічна картина змінилася в черговий раз, і у хворих досить часто в порівнянні з попередніми періодами виникає ниркова недостатність. Стали хворіти діти, діти важко хворіють, знаходяться на апаратах ШВЛ. Відкриваються нові стаціонари для дітей, цього не було ще тижні три тому", - зазначає Голубовська, передає Україна 24.
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За словами інфекціоніста, все це обумовлено новими штамами.
"Зараз вже відомо, що британський штам на 65% ускладнює захворювання. Позавчора ми в енний раз змінили протокол лікування", - додала інфекціоніст.
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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- 2 квітня стало відомо, що у двох областях України лабораторно підтвердили Південноафриканський штам коронавірусу. При цьому британський штам виявили у всіх областях.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна увійшла в досить важкий період з точки зору нового штаму коронавірусу.
- Степанов розповів, що добова кількість хворих на коронавірус в Україні може зрости до 30 тисяч у найближчі 10 днів.