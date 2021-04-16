Голубовська назвала три стадії захворювання коронавірусом

Інфекціоніст зазначила, що механізм розвитку коронавірусу як і раніше знаходяться на стадії вивчення та аналізу.
Через більше, ніж рік, медики змогли виявити три стадії захворювання на коронавірус і розповіли, як лікують пацієнтів на кожній зі стадій, розповіла в ефірі каналу Наш розповіла Ольга Голубовська, провідний інфекціоніст МОЗ.
Першу фазу захворювання людина може перенести непомітно або з незначними симптомами. Вона може тривати тиждень або близько того. У 20-25% випадків може підвищуватися температура тіла, зникати нюх, як і при звичайному респіраторному захворюванні. На цій стадії лікують симптоми пацієнтів. Їм дають протизастудні препарати.
На другій фазі імунітет реагує на COVID-19. Чим більше вірусу є в організмі, тим важчою і неприємнішою буде ця боротьба.
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"Тут відбувається парадокс: ми завжди говорили, що людина одужує при інфекційних захворюваннях завдяки своєму імунітету. Тут же немає іншого виходу і ми призначаємо препарати, що пригнічують імунітет", - сказала Голубовська.
При такому лікуванні антитіла до вірусу все одно виробляються. Інфекціоніст зазначила, що механізм розвитку коронавірусу як і раніше перебуває на стадії вивчення та аналізу.
А коли людина одужує, у неї починається постковідний синдром. Тут впливає як сам вірус, так і те, як людину лікували. Медик назвала цю стадію "серйозною медико-соціальною проблемою", адже люди після хвороби дуже ослаблені та часто не можуть працювати.
Вакцина Pfizer-про що раніше писав Главред:
- Вакцина від Pfizer / BioNTech-це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження на коронавірус.
- 30 січня головний санітарний лікар заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer / BioNTech у рамках глобального механізму COVAX в лютому. Йшлося про 117 тисяч доз.
- 21 лютого стало відомо, що вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американською фірмою Pfizer, запобігає передачі коронавірусу на 95,8% після двох доз.
- 6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявив президент України Володимир Зеленський.
- Як заявляв глава МОЗ Максим Степанов, вакцини Pfizer американо-німецького виробництва прибудуть в Україну 16 квітня.