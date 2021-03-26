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Голубовська розкрила секрет, чим українці рятуються від коронавірусу

26 березня 2021, 16:44
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Провідний спеціаліст МОЗ шокувала заявою про препарат від COVID-19.

Ольга Голубовська
Голубовська шокувала заявою про лікування коронавірусу / скріншот

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що українці самостійно почали лікуватися від коронавірусу препаратом для тварин.

За її словами, зростання захворюваності коронавірусом призвело до паніки серед населення і люди стали лікувати коронавірус самостійно препаратом івермектин.

"Івермектин американці в своєму протоколі позиціонують. Найстрашніше, що у нас його (івермектину - ред.) немає, він тільки у ветеринарній практиці. Для людей не всі країни мають його в таблетованій формі. Що у нас роблять, наслухавшись? Вони купують ветеринарний препарат, і починають не просто пити, а ще й вводити внутрішньом'язово. У FDA (Food and Drug Administration), американці, висловили застереження про супутні речовини, які розраховані в дозах на коней і на великих тварин, і це досить небезпечно", - розповіла Голубовська, передає Україна 24.

Варто відзначити, що івермектин – це лікарський препарат, антипаразитарний. Його застосовують для лікування свиней, великої рогатої худоби, коней і овець, а також для лікування людини.

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Цей препарат показав активність проти SARS-CoV-2 в лабораторних умовах. Однак рішення про призначення будь-якого препарату при COVID-19 повинен приймати тільки лікар.

Карантин в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • На загальнонаціональному рівні карантин в Україні продовжено Кабміном до 1 травня 2021 року.
  • В Києві 20 березня розпочався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження будуть і в роботі громадського транспорту.
  • Крім того, з 22 березня запровадили локдаун у Львові. Крім додаткових ліжок, міські та обласні лікарні гостро потребують медичних працівників, заявив мер Львова.
  • Кабмін переклав відповідальність за зупинку транспорту в червоній зоні на регіони. Регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій будуть самостійно приймати рішення про роботу транспорту.

Ольга Голубовська

Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальністю "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим коронавірусом. Автор понад 200 наукових праць.

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