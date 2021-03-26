Голубовська розкрила секрет, чим українці рятуються від коронавірусу

Голубовська шокувала заявою про лікування коронавірусу / скріншот

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що українці самостійно почали лікуватися від коронавірусу препаратом для тварин.

За її словами, зростання захворюваності коронавірусом призвело до паніки серед населення і люди стали лікувати коронавірус самостійно препаратом івермектин.

"Івермектин американці в своєму протоколі позиціонують. Найстрашніше, що у нас його (івермектину - ред.) немає, він тільки у ветеринарній практиці. Для людей не всі країни мають його в таблетованій формі. Що у нас роблять, наслухавшись? Вони купують ветеринарний препарат, і починають не просто пити, а ще й вводити внутрішньом'язово. У FDA (Food and Drug Administration), американці, висловили застереження про супутні речовини, які розраховані в дозах на коней і на великих тварин, і це досить небезпечно", - розповіла Голубовська, передає Україна 24.

Варто відзначити, що івермектин – це лікарський препарат, антипаразитарний. Його застосовують для лікування свиней, великої рогатої худоби, коней і овець, а також для лікування людини.

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Цей препарат показав активність проти SARS-CoV-2 в лабораторних умовах. Однак рішення про призначення будь-якого препарату при COVID-19 повинен приймати тільки лікар.

Карантин в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

На загальнонаціональному рівні карантин в Україні продовжено Кабміном до 1 травня 2021 року.

В Києві 20 березня розпочався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження будуть і в роботі громадського транспорту.

Крім того, з 22 березня запровадили локдаун у Львові. Крім додаткових ліжок, міські та обласні лікарні гостро потребують медичних працівників, заявив мер Львова.

Кабмін переклав відповідальність за зупинку транспорту в червоній зоні на регіони. Регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій будуть самостійно приймати рішення про роботу транспорту.