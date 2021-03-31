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Голубовська розповіла, скільки насправді українців заразилися COVID-19

31 березня 2021, 07:38

Українці не хочуть робити тести на коронавірус, хоча така можливість є. Раніше було навпаки - стояли великі черги, але можливості були обмежені.

Ольга Голубовська
Ольга Голубовська пояснила, що не так зі статистикою щодо коронавірусу в Україні / УНІАН

Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що офіційна статистика по коронавірусу в Україні не відповідає дійсності. Насправді її можна множити на п'ять, а то і на десять. Всьому виною те, що українці більше не хочуть робити тести на COVID-19, хоча така можливість є.

Як розповіла Голубовська в інтерв'ю УНН, раніше було навпаки – стояли великі черги, щоби здати тест на коронавірус, але можливості держави були обмежені.

Медик вважає, що на даний момент сенсу в глобальному тестуванні немає.

"Я пам'ятаю тоді їздила по пустельних вулицях і тут бачу - черга стоїть, як за хлібом в блокадному Ленінграді, а виявляється це на тестування. І ці люди стоять і одне одного заражають. А не можна - весь сенс заходів в роз'єднанні людей, а не в скупченості. А зараз ситуація така, що можливостей вже більше, але люди вже не хочуть цим займатися. Офіційну статистику можна на 10 множити, на п'ять так точно", - сказала Голубовська.

Ольга Голубовська

Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальністю "Інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Авторка понад 200 наукових праць.

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Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Станом на ранок 30 березня, за офіційними даними, в Україні за добу виявили 10 533 хворих на коронавірус, всього з початку епідемії - 1 662 942.
  • Минулого тижня коронавірус в Україні встановив низку антирекордів. Упродовж декількох днів щодоби збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
  • Станом на ранок 25 березня був зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків - 362 жертви хвороби.
  • Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
  • Лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, чому даним статистики не варто довіряти.
  • Науковці Національної академії наук України спрогнозували, коли в Україні буде пік третьої хвилі COVID-19 і заявили, що в найближчі тижні в Україні епідемія коронавірусу повинна піти на спад.

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