Голубовська розповіла, скільки насправді українців заразилися COVID-19

Ольга Голубовська пояснила, що не так зі статистикою щодо коронавірусу в Україні / УНІАН

Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що офіційна статистика по коронавірусу в Україні не відповідає дійсності. Насправді її можна множити на п'ять, а то і на десять. Всьому виною те, що українці більше не хочуть робити тести на COVID-19, хоча така можливість є.

Як розповіла Голубовська в інтерв'ю УНН, раніше було навпаки – стояли великі черги, щоби здати тест на коронавірус, але можливості держави були обмежені.

Медик вважає, що на даний момент сенсу в глобальному тестуванні немає.

"Я пам'ятаю тоді їздила по пустельних вулицях і тут бачу - черга стоїть, як за хлібом в блокадному Ленінграді, а виявляється це на тестування. І ці люди стоять і одне одного заражають. А не можна - весь сенс заходів в роз'єднанні людей, а не в скупченості. А зараз ситуація така, що можливостей вже більше, але люди вже не хочуть цим займатися. Офіційну статистику можна на 10 множити, на п'ять так точно", - сказала Голубовська.

Ольга Голубовська Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальністю "Інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Авторка понад 200 наукових праць.

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