Голубовська спрогнозувала, коли третя хвиля COVID-19 піде на спад

Україна переживає найважчий період з початку пандемії COVID-19 / Reuters

В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, і вона приблизно в п'ять разів важча за осінню за інтенсивністю. На даний момент країна переживає найважчий період з початку пандемії COVID-19.

Таку думку озвучила провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська в інтерв'ю УНН. За її словами, вже в жовтні, листопаді та грудні 2020 року в деяких лікарнях був колапс.

"Але зараз це все набагато інтенсивніше та гірше, ніж було за весь період пандемії. Перша хвиля для нас була навесні, друга для нас була восени, третя - ось ця ситуація, яка зараз, і все йде по наростаючій", - зазначила інфекціоністка.

Точні причини такої ситуації можна буде назвати лише з часом, додала Голубовська. Лікарка зазначила, що багато прогнозів щодо коронавірусу не виправдовуються. Крім того, з'являються нові мутації, які "підносять сюрпризи", тому лікарям доводиться переосмислювати, як лікувати важких хворих.

"Поки нам потрібно просто пережити ось цю хоча б хвилю. Я дуже сподіваюся, що до літа вона все ж таки повинна ослабнути трохи, враховуючи сезонність, враховуючи і те, що прошарок імунних осіб вже буде більший. На жаль, у нас в країні за рахунок природного інфікування, але і кампанія вакцинації теж вплине на цей процес", – резюмувала експерт.

Ольга Голубовська Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальностю "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Авторка понад 200 наукових робіт.

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