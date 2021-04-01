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Голубовська спрогнозувала, коли третя хвиля COVID-19 піде на спад

1 квітня 2021, 02:13

Нинішня хвиля зараження коронавірусом в Україні вп'ятеро важча за осінню. Вже в жовтні, листопаді та грудні 2020 року в деяких лікарнях був колапс.

коронавірус
Україна переживає найважчий період з початку пандемії COVID-19 / Reuters

В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, і вона приблизно в п'ять разів важча за осінню за інтенсивністю. На даний момент країна переживає найважчий період з початку пандемії COVID-19.

Таку думку озвучила провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська в інтерв'ю УНН. За її словами, вже в жовтні, листопаді та грудні 2020 року в деяких лікарнях був колапс.

"Але зараз це все набагато інтенсивніше та гірше, ніж було за весь період пандемії. Перша хвиля для нас була навесні, друга для нас була восени, третя - ось ця ситуація, яка зараз, і все йде по наростаючій", - зазначила інфекціоністка.

Точні причини такої ситуації можна буде назвати лише з часом, додала Голубовська. Лікарка зазначила, що багато прогнозів щодо коронавірусу не виправдовуються. Крім того, з'являються нові мутації, які "підносять сюрпризи", тому лікарям доводиться переосмислювати, як лікувати важких хворих.

"Поки нам потрібно просто пережити ось цю хоча б хвилю. Я дуже сподіваюся, що до літа вона все ж таки повинна ослабнути трохи, враховуючи сезонність, враховуючи і те, що прошарок імунних осіб вже буде більший. На жаль, у нас в країні за рахунок природного інфікування, але і кампанія вакцинації теж вплине на цей процес", – резюмувала експерт.

Ольга Голубовська

Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України за спеціальностю "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Авторка понад 200 наукових робіт.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

  • COVID - 19 в Україні встановив смертельний антирекорд. Станом на ранок 31 березня було зафіксовано 407 летальних випадків. Поставлено ще 11 226 діагнозів.
  • Минулого тижня коронавірус в Україні також встановив низку антирекордів. Протягом декількох днів щодня збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
  • Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус у Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
  • Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що Україні не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.
  • Головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що запроваджувати локдаун по всій Україні на даний момент немає необхідності, оскільки в регіонах, які були віднесені до червоної зони, ситуація з коронавірусом COVID-19 стабілізувалася.

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