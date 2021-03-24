Гонконг і Макао зупинили вакцинацію препаратом Pfizer

Бракована партія налічує майже 1,3 мільйона доз.
Гонконг зупинив використання вакцини від коронавірусу Pfizer. Аналогічне рішення також прийняла влада Макао. Причиною став дефект на кришках ампул із препаратом.
Немає причин вважати, що препарат становить небезпеку – але в якості запобіжного заходу кампанію вирішили відкласти, пише Associated Press.
Партія з дефектом флакона налічує майже 1,3 мільйона доз, підрахували в департаменті охорони здоров'я Гонконгу. З них вже використали близько 150 тисяч.
На цей час влада почала розслідування, що послужило причиною появи дефектної партії вакцини.
Вакцина Pfizer: новини
- У МОЗ назвали терміни прибуття вакцини Pfizer в Україну. Київ отримуватиме вакцину американської компанії Pfizer траншами, сказав Олександр Заїка.
- Головний санлікар Віктор Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації, сподіваючись, що скоро в країну надійде партія препарату Pfizer. Він підкреслив, що в українців немає права вибору препарату від коронавірусу в рамках масштабної вакцинації.
- На територію України 23 лютого в кількості 500 доз прибула перша вакцина від коронавірусу - індійський препарат CoviShield, який називають аналогом англо-шведської вакцини Astra Zeneca.
Автор: Діана Бєловодська