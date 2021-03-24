Гонконг і Макао зупинили вакцинацію препаратом Pfizer

Вакцина від коронавірусу Pfizer: Гонконг зупинив вакцинацію / GettyImages

Гонконг зупинив використання вакцини від коронавірусу Pfizer. Аналогічне рішення також прийняла влада Макао. Причиною став дефект на кришках ампул із препаратом.

Немає причин вважати, що препарат становить небезпеку – але в якості запобіжного заходу кампанію вирішили відкласти, пише Associated Press.

Партія з дефектом флакона налічує майже 1,3 мільйона доз, підрахували в департаменті охорони здоров'я Гонконгу. З них вже використали близько 150 тисяч.

На цей час влада почала розслідування, що послужило причиною появи дефектної партії вакцини.

Вакцина Pfizer: новини