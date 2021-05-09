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Греція відкривається для туристів: коли та куди пускатимуть

9 травня 2021, 18:35

На пляжах туристи мають отримуватися протиепідемічних заходів. Парасольки мають розміщуватися на відстані не менше чотирьох метрів одна від одної

Греция_отдых в Греції
Греція послаблює карантин / 1zoom.ru

Влада Греції послабила карантинні обмеження на тлі поліпшення ситуації з коронавірусом і відкрила з 8 травня приватні пляжі, повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише Громадське із посиланням на Reuters.

На пляжах туристи мають дотримуватися протиепідемічних заходів. Зокрема, парасольки мають розміщуватися на відстані не менше чотирьох метрів одна від одної. Також на пляжах проводитимуть регулярну дезінфекцію і перевірятимуть співробітників пляжних барів та інший персонал на COVID-19.

За словами голови уряду, впевненості додало поєднання широкомасштабного тестування, імунізації і того факту, що багато заходів будуть проводити на відкритому повітрі. Влада Греції вірить в те, що туристи зможуть відпочити в їхній країні безпечно.

Керівник пляжу в Приморському передмісті Алімос Нікос Веньеріс зазначив, що його сфера покладає надії на туризм.

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Іноземних туристів почнуть пускати до Греції вже з 15 травня. Також з 15 травня свої двері для відвідувачів відкриють музеї.

"Ми - одне з місць на Афінській рив'єрі, яке приймає багато туристів, тому кількість відвідувачів з-за кордону відіграватиме велику роль у наших фінансах", - уточнив він.

Як зазначають у МЗС України, зараз Греція ще не впускає туристів із нашої держави. Виняток становлять лише ті українці, у кого є вид на проживання у Греції, країнах-членах Євросоюзу та Шенгенській зоні (із видом на проживання).

Covid-паспорти - про що раніше повідомлялося:

  • У рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу низка держав вирішила створити так звані "паспорти вакцинації" - документи, в яких міститься інформація про те, що людина зробила щеплення проти коронавірусної інфекції.
  • Лідери країн ЄС вже домовилися створити covid-паспорти. Євросоюз планує впровадити такі документи вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.
  • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що українцям, які двічі зробили щеплення від коронавірусу, видаватимуться сертифікати вакцинації. Документ видадуть безкоштовно.

туристы туризм новини Греції карантин новини
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