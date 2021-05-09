Греція відкривається для туристів: коли та куди пускатимуть

Греція послаблює карантин / 1zoom.ru

Влада Греції послабила карантинні обмеження на тлі поліпшення ситуації з коронавірусом і відкрила з 8 травня приватні пляжі, повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише Громадське із посиланням на Reuters.

На пляжах туристи мають дотримуватися протиепідемічних заходів. Зокрема, парасольки мають розміщуватися на відстані не менше чотирьох метрів одна від одної. Також на пляжах проводитимуть регулярну дезінфекцію і перевірятимуть співробітників пляжних барів та інший персонал на COVID-19.

За словами голови уряду, впевненості додало поєднання широкомасштабного тестування, імунізації і того факту, що багато заходів будуть проводити на відкритому повітрі. Влада Греції вірить в те, що туристи зможуть відпочити в їхній країні безпечно.

Керівник пляжу в Приморському передмісті Алімос Нікос Веньеріс зазначив, що його сфера покладає надії на туризм.

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Іноземних туристів почнуть пускати до Греції вже з 15 травня. Також з 15 травня свої двері для відвідувачів відкриють музеї.

"Ми - одне з місць на Афінській рив'єрі, яке приймає багато туристів, тому кількість відвідувачів з-за кордону відіграватиме велику роль у наших фінансах", - уточнив він.

Як зазначають у МЗС України, зараз Греція ще не впускає туристів із нашої держави. Виняток становлять лише ті українці, у кого є вид на проживання у Греції, країнах-членах Євросоюзу та Шенгенській зоні (із видом на проживання).

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