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Грип та пневмонія випередили COVID-19 за кількістю смертей в Україні

22 вересня 2021, 16:57

Найбільш часта причина смерті з початку року в Україні - хвороби системи кровообігу.

Лікарня
Смертність в Україні / УНІАН

​Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-липень 2021 року.

Як йдеться у повідомленні Держстату, з початку року померло 395 892 осіб, у тому числі в липні - 46 851 осіб.

За даними статистичного відомства, найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 248 231 людина, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 172 932 людини, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 48 008 чоловік.

Смерті в Україні:

  • Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 42 788 громадян.
  • Від COVID-19 померли 36 273 осіб (у т.ч. у липні - 599 осіб),
  • Від грипу та пневмонії - 9 951 особа (у липні - 747).
  • Хвороби органів травлення стали причиною смерті 14 114 осіб.

За даними Держстату, за січень-липень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 3 716 осіб, серед них туберкульоз - 1 705, від СНІДу померли 1 348 українців.

Крім того, 16 328 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 828 громадян, утоплення - 1016 (у т.ч. у липні - 451), загибель на пожежі - 763, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 957, отруєння алкоголем - 1095, самогубства - 3588 (у липні - 600), умисні вбивства - 749.

Як раніше повідомляли, інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська заявила, що Україна не входить до списку країн, які є лідерами за кількістю летальних випадків від коронавірусу в світі.

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