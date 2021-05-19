Загрожують нові проблеми: лікар пояснив, чому вакцинацію від COVID-19 потрібно терміново прискорити

Вакцинацію від коронавірусу в Україні потрібно терміново прискорити / Reuters

На Україну чекають ще кілька хвиль зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Причина в тому, в країну потраплятимуть нові мутації COVID-19. Таку думку озвучив сімейний лікар, лікар-інфекціоніст Віктор Петров. За його словами, потрібно терміново прискорити вакцинацію від коронавірусу.

Петров вважає, що індійська мутація коронавірусу може бути доставлена в Україну разом зі студентами-медиками, які навчаються в наших медичних вишах та є громадянами Індії, передає Obozrevatel.

"Тому на осінь ми повинні бути готові до того, щоби ми могли цей удар інфекції витримати. До осені нам потрібно прищепити максимальну кількість людей з груп ризику, щоби вони хворіли легше і не вмирали", - сказав медик.

Інфекціоніст додав, що вакцинація, яка відбувається на даний момент в Україні, не витримує жодної критики. На його думку, процес необхідно прискорити.

"В іншому випадку буде проблема. Потрібно відкрити вакцинацію для всіх бажаючих. Потрібно дати можливість всім лікарям, які практикують – приватна практика, комунальна практика, державні установи, залізниця – всім медичним закладам, які здатні виконувати щеплення, максимально це робити. Тоді ми зможемо вплинути на цей процес і таким чином сформувати колективний напружений імунітет, який дозволить нам почуватися безпечно", - розповів Петров.

Він упевнений, що ситуація з коронавірусом в Україні однозначно загострюватиметься, але ми повинні до цього готуватися вже зараз.

Скільки українців вакцинували від коронавірусу

За офіційними даними МОЗ України, станом на 18 травня всього 948 332 людини було щеплено від коронавірусу з початку прищепної кампанії, з них отримали 1 дозу - 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 27 454 людини (з них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном).

Коронавірус в Україні - останні новини: