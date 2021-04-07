"Ходять на роботу - а потім 90% ураження легень": чим небезпечний новий штам COVID

Коронавірус в Україні став агресивнішим до молоді / Фото Reuters

Британський штам коронавірусу в Україні найчастіше атакує молодь і людей працездатного віку. При цьому серед цієї категорій підвищилася летальність від COVID-19, повідомила завідувачка відділенням анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець.

В інтерв'ю УНІАН вона уточнила, що найчастіше цей штам виявляють у пацієнтів у віці від 46 до 53-60 років.

Люди просто ігнорують тривожні симптоми: ломку, температуру, нежить – і продовжують ходити на роботу. У результаті в леікарню вони потрапляють вже в критичному стані.

читайте такожКомаровський назвав три найважливіші показники при коронавірусі"Ось вони ходять-ходять... Самі потім кажуть: мовляв, і я випивав щодня по три грами парацетамолу, тому що піднімалася температура. А потім в один момент вранці прокидаються (9-12 діб) і вже таблетка не допомагає. Їх привозять в кареті швидкої допомоги, а там 80-90% ураження легень", - попередила Матолінець.

Медзаклад, де працює Матолінець, пацієнтів з ураженням легень менше 70% вже навіть не приймає – всі сили кидають на хворих із тотальним ураженням.

"Можливо, в цифрах так, як було і минулого року влітку, але тоді вмирали пацієнти категорії 80+, а тепер 50+, це дуже страшно. Якщо в цифрах, то в нашій лікарні з 55 пацієнтів у реанімації за добу помирає в середньому 3-5 осіб", – уточнила сумну статистику лікар.

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