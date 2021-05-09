Імунолог назвав терміни, коли коронавірус атакує Україну з новою силою

Коронавірус в Україні знову атакуватиме / УНІАН

Лікар-імунолог Андрій Волянський вважає, що після травневих свят в Україні слід знову очікувати зростання захворюваності на коронавірус.

За його словами, після виходу зі свят "важливо не розслаблятися, а дотримуватися ізоляційних заходів, намагатися тестувати більше людей для захисту вразливих".

"Протягом святкових днів йде різке зниження випадків захворювання і кількості летальних випадків. У свята менше тестують і фіксують, тому коли ми вийдемо зі святкових днів, це буде вже найближчий вівторок, ми побачимо деяке збільшення. Але, тим не менш, на сьогодні ми маємо протягом 9 днів травня щодня 250 летальних випадків. Це різко контрастує з тими цифрами, які були в квітні – близько 400 щоденних летальних випадків. Це, безумовно, плюс", - зазначив імунолог, передає Україна 24.

Волянський назвав святкові дні "перепочинком для нашої країни", але підкреслив, що ще можна очікувати зростання захворюваності.

Також лікар оцінив плани української влади вакцинувати більшу частину населення до Дня Незалежності.

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"Безумовно, якщо вдасться досягти показника 50% вакцинованих, то можна буде говорити, що колективний захист в Україні створено. На сьогодні ми маємо близько 25% людей, які перехворіли природним шляхом, якщо ще 40 або 45% будуть вакциновані - це вже необхідні 70% для колективного захисту. Питання: це настане в серпні або ж пізніше. Бачачи сьогоднішню динаміку, 2% вакцинованих всього лише однією дозою з 25 лютого, все-таки в це (вакцинацію більшої частини населення до Дня незалежності – ред.) мало віриться", - зазначив він.

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