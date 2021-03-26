Імунолог пояснив, хто в Україні отримає щеплення вакциною Pfizer

Поставки вакцини Pfizer&BioNTech очікуються в квітні / Фото Reuters

Імунолог, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що вакциною проти коронавірусу Pfizer&BioNTech в Україні вирішено прищепити постояльців і персонал будинків інтернатного типу.

За його словами, заяви про те, що цей препарат видаватимуть "по блату", є просто "теоріями змови". Про це Лапій заявив в інтерв'ю виданню Гордон.

Поставки вакцини Pfizer&BioNTech очікуються в квітні.

"Диво, що цей виробник взагалі зайшов в механізм COVAX і Україна потрапила в першу хвилю поставок", - зазначив Лапій.

Він пояснив, що коли стало зрозуміло, що першим в Україну прибуде препарат CoviShield, то було вирішено прищеплювати медиків з коронавірусних госпіталів вакциною AstraZeneca, а дози Pfizer&BioNTech використовувати для постояльців будинків інтернатного типу (будинки для інвалідів, літніх людей тощо). Кількість людей в них разом з персоналом становить теж приблизно 58 тис. осіб.

"Нікому по блату ці вакцини видавати не будуть. Продавати Pfizer&BioNTech теж не будуть. Це теорії змови. Вакцини, що надходять за COVAX, не призначені для продажу. Вони надаються Україні безкоштовно. Усередині механізму позначені ціни, за якими можна додатково купити. Але і вони не для продажу, а лише для держзакупівель. Те, що держава купує, не продається. І все, що ми зараз купуємо в Китаї та Індії, теж не продається", – заявив Лапій.

За його даними, компанія Pfizer&BioNTech повідомила, що до кінця серпня буде виконувати раніше оплачені замовлення. Лише після цього почнуть виробляти вакцини для комерційного використання. Тому препарат почне надходити в продаж не раніше другої половини літа.

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