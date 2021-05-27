Імунолог озвучив прогноз щодо коронавірусу в Україні на літо

Експерт зазначив, що, незважаючи на розмови про пом'якшення карантину, ніхто всі обмеження скасовувати не буде.
У нашій країні на літній період очікується істотне зниження захворюваності небезпечним коронавірусом аж до осіннього періоду. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій в інтерв'ю РБК-Україна.
"Влітку швидше за все буде ситуація така сама к і торік, коли кількість хворих буде зменшуватися, кількість важких хворих і кількість госпіталізованих так само буде зменшуватися. Ми матимемо перерву до осені", - вважає Лапій.
Експерт зазначив, що, попри розмови про пом'якшення карантину, ніхто в світі обмеження скасовувати не буде.
"Мова не йде про ті всі правила, про які вже більше року говорять, а саме тримати дистанцію, користуватися медичною маскою і чисті руки. Ці правила ніхто не відміняв. Так само, як і ніхто не відміняв правила про кількість людей, які можуть перебувати в загальних зонах - в кафе, ресторанах", - повідомив він.
читайте такожВ Індії придумали незвичайний спосіб "задобрити" коронавірус
Також Лапій додав, що в Україні поліпшується ситуація з вакцинацією від COVID-19.
"Спостерігаються тенденції до поліпшення цієї ситуації з наявністю вакцин. Вже ми отримали через закупівлі вакцини від Pfizer, Coronavac, очікуємо вакцини від AstraZeneca. Це дозволить нам збільшити кількість вакцинованих, доступність вакцин для населення", - заявив експерт.
Пандемія у світі: про що раніше повідомляв Главред:
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що нещодавно зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19. За його словами, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемії COVID-19.
- Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.