Імунолог озвучив прогноз щодо коронавірусу в Україні на літо

Прогноз ситуації з коронавірусом на літо / Daniel Foster / flickr.com/

У нашій країні на літній період очікується істотне зниження захворюваності небезпечним коронавірусом аж до осіннього періоду. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується, заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій в інтерв'ю РБК-Україна.

"Влітку швидше за все буде ситуація така сама к і торік, коли кількість хворих буде зменшуватися, кількість важких хворих і кількість госпіталізованих так само буде зменшуватися. Ми матимемо перерву до осені", - вважає Лапій.

Експерт зазначив, що, попри розмови про пом'якшення карантину, ніхто в світі обмеження скасовувати не буде.

"Мова не йде про ті всі правила, про які вже більше року говорять, а саме тримати дистанцію, користуватися медичною маскою і чисті руки. Ці правила ніхто не відміняв. Так само, як і ніхто не відміняв правила про кількість людей, які можуть перебувати в загальних зонах - в кафе, ресторанах", - повідомив він.

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Також Лапій додав, що в Україні поліпшується ситуація з вакцинацією від COVID-19.

"Спостерігаються тенденції до поліпшення цієї ситуації з наявністю вакцин. Вже ми отримали через закупівлі вакцини від Pfizer, Coronavac, очікуємо вакцини від AstraZeneca. Це дозволить нам збільшити кількість вакцинованих, доступність вакцин для населення", - заявив експерт.

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