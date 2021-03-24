Індія екстрено відмовилася від експорту AstraZeneca - Reuters

Індія призупинила імпорт вакцин / УНІАН

Індія тимчасово призупинила експорт вакцини AstraZeneca, виробленої індійським інститутом вакцин. Це пов'язано з тим, що в країні хочуть розширити кампанію з вакцинації населення, пише Reuters.

Вже завтра поставки вакцини від коронавірусу за кордон припинять через те, що Індія зіткнулася з новим сплеском захворюваності та має намір розширити кампанію з вакцинації власних громадян.

"Все інше відійшло на другий план, принаймні на деякий час", - заявило одне з джерел.

Також відомо, що влада Індії дозволила з 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни старших за 45 років.

"Ніякого експорту, нічого доти, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не ризикуватиме, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", - повідомило друге джерело Reuters.

Відзначається, що цей крок вплине на поставки вакцини у рамках міжнародної ініціативи COVAX, підтримуваної ВООЗ. На даний момент COVAX отримав 17,7 млн доз вакцини AstraZeneca від Serum Institute of India.

Індійський виробник вже затримав поставки до Бразилії, Великобританії, Марокко і Саудівської Аравії.

Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомляв Главред: