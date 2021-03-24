Індія екстрено відмовилася від експорту AstraZeneca - Reuters

Вже з четверга, 25 березня, поставки вакцини від коронавірусу за кордон припинять через те, що Індія зіткнулася з новим сплеском захворюваності в країні.
Індія тимчасово призупинила експорт вакцини AstraZeneca, виробленої індійським інститутом вакцин. Це пов'язано з тим, що в країні хочуть розширити кампанію з вакцинації населення, пише Reuters.
Вже завтра поставки вакцини від коронавірусу за кордон припинять через те, що Індія зіткнулася з новим сплеском захворюваності та має намір розширити кампанію з вакцинації власних громадян.
"Все інше відійшло на другий план, принаймні на деякий час", - заявило одне з джерел.
Також відомо, що влада Індії дозволила з 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни старших за 45 років.
"Ніякого експорту, нічого доти, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не ризикуватиме, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", - повідомило друге джерело Reuters.
Відзначається, що цей крок вплине на поставки вакцини у рамках міжнародної ініціативи COVAX, підтримуваної ВООЗ. На даний момент COVAX отримав 17,7 млн доз вакцини AstraZeneca від Serum Institute of India.
Індійський виробник вже затримав поставки до Бразилії, Великобританії, Марокко і Саудівської Аравії.
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- У понеділок, 22 березня, в Україні розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу. Як розповів голова МОЗ Максим Степанов, запрацювали стаціонарні пункти, де робитимуть щеплення.
- На другому етапі почалася вакцинація людей з дуже високим ризиком інфікування коронавірусом.
- Також були оприлюднені нові дані про ефективність вакцини AstraZeneca.
- Результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу в США свідчать про ефективність вакцини при профілактиці симптоматичного COVID - 19 на рівні 79%. У учасників у віці 65 років і старше ефективність вакцини становила 80%.