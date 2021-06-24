Індійський штам коронавірусу Дельта: як зрозуміти, що ви підхопили інфекцію

Перші ознаки захворювання схожі з отруєнням.
У світі стрімко поширюється індійський штам коронавірусу Дельта. Експерти застерігають, що його симптоми дещо відрізняються від уже відомих ознак COVID-19. Зокрема, мова йде про симптоми отруєння, які з першого дня вказують на інфекцію. Крім цього, медики кажуть, що температуру слід збивати з самого початку.
Головлікар одного з львівських діагностичних центрів Тарас Живанецький стверджує, що даний штам коронавірусної інфекції дуже швидко поширюється в колективах і сім'ях. Тому однієї дози вакцини буде недостатньо для його уникнення.
"Одна доза вакцини не є гарантією того, що ви не заразитеся вірусом. Для тих, хто вже перехворів COVID-19 і має антитіла, шанси знову заразитися дуже малі. Але є ще багато тих, хто не стикався з вірусом, тому їм потрібно бути максимально обізнаними", - зазначив медик.
При прояві ознак отруєння лікар настійно рекомендує зробити ПЛР-тест і самоізолюватися. Більш того, в разі підтвердження інфекції, фізичні навантаження, особливо спорт, протипоказані протягом місяця.
Дельта в Україні: що відомо
Дельта вже пробрався в Україну. У зв'язку з цим уряд вводить обмеження для недопущення розповсюдження нового типу COVID-19.
Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу Дельта набагато заразніший: він швидше передається від людини до людини.
Які обмеження вводяться
- Для в'їзду в Україну знадобиться негативний ПЛР-тест на COVID-19.
- Нові правила почнуть діяти з п'ятниці, 25 червня, і торкнуться тих громадян, які прямують з країн, де вирує штам Дельта.
- Експрес-тест доведеться здавати громадянам, які прибули з Індії, Великобританії, Росії та Португалії, або тим, хто перебував там не менше семи днів.