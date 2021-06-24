Індійський штам коронавірусу Дельта: як зрозуміти, що ви підхопили інфекцію

Коронавірус Дельта вже в Україні. 25 червня вводяться спецобмеження для місцевого населення / УНІАН

У світі стрімко поширюється індійський штам коронавірусу Дельта. Експерти застерігають, що його симптоми дещо відрізняються від уже відомих ознак COVID-19. Зокрема, мова йде про симптоми отруєння, які з першого дня вказують на інфекцію. Крім цього, медики кажуть, що температуру слід збивати з самого початку.

Головлікар одного з львівських діагностичних центрів Тарас Живанецький стверджує, що даний штам коронавірусної інфекції дуже швидко поширюється в колективах і сім'ях. Тому однієї дози вакцини буде недостатньо для його уникнення.

"Одна доза вакцини не є гарантією того, що ви не заразитеся вірусом. Для тих, хто вже перехворів COVID-19 і має антитіла, шанси знову заразитися дуже малі. Але є ще багато тих, хто не стикався з вірусом, тому їм потрібно бути максимально обізнаними", - зазначив медик.

При прояві ознак отруєння лікар настійно рекомендує зробити ПЛР-тест і самоізолюватися. Більш того, в разі підтвердження інфекції, фізичні навантаження, особливо спорт, протипоказані протягом місяця.

Дельта в Україні: що відомо

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Дельта вже пробрався в Україну. У зв'язку з цим уряд вводить обмеження для недопущення розповсюдження нового типу COVID-19.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу Дельта набагато заразніший: він швидше передається від людини до людини.

Які обмеження вводяться