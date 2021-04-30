Індію накрив коронавірусний "шторм": у ВООЗ попередили про небезпеку для Європи

Коронавірусний "шторм" може дістатися до Європи / Reuters

Директор регіонального Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що занадто швидке пом'якшення карантинних обмежень в Європі може призвести до нових спалахів COVID-19.

За його словами, причиною "ідеального шторму" може стати поширення заразніших варіантів коронавірусу на тлі ослаблення карантину і низького охоплення населення щепленнями від COVID-19, пише The Guardian.

"Ситуація в Індії може статися де завгодно", - зазначив Клюге.

Директор регіонального Європейського бюро ВООЗ додав, що хоча минулого тижня в регіоні вперше за два місяці "значно" зменшилася кількість нових заражень, рівень захворюваності "залишається надзвичайно високим". Зокрема, майже половина всіх випадків захворювання в регіоні з січня минулого року сталася в перші чотири місяці цього року.

читайте такожУ МОЗ назвали терміни нового сплеску заражень COVID-19Водночас 16% населення регіону отримали першу дозу COVID-вакцини, а ще 7% вважаються повністю щепленими. Це означає, що кількість повністю вакцинованих європейців перевищує кількість інфікованих.

"Там, де рівень вакцинації в групах високого ризику високий, кількість госпіталізацій скорочується, а рівень смертності падає. Вакцини рятують життя", - резюмував Клюге.

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