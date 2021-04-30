УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Індію накрив коронавірусний "шторм": у ВООЗ попередили про небезпеку для Європи

30 квітня 2021, 07:07

Занадто швидке пом'якшення карантину може призвести до нових спалахів COVID-19.

коронавірус
Коронавірусний "шторм" може дістатися до Європи / Reuters

Директор регіонального Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що занадто швидке пом'якшення карантинних обмежень в Європі може призвести до нових спалахів COVID-19.

За його словами, причиною "ідеального шторму" може стати поширення заразніших варіантів коронавірусу на тлі ослаблення карантину і низького охоплення населення щепленнями від COVID-19, пише The Guardian.

"Ситуація в Індії може статися де завгодно", - зазначив Клюге.

Директор регіонального Європейського бюро ВООЗ додав, що хоча минулого тижня в регіоні вперше за два місяці "значно" зменшилася кількість нових заражень, рівень захворюваності "залишається надзвичайно високим". Зокрема, майже половина всіх випадків захворювання в регіоні з січня минулого року сталася в перші чотири місяці цього року.

читайте такожУ МОЗ назвали терміни нового сплеску заражень COVID-19Водночас 16% населення регіону отримали першу дозу COVID-вакцини, а ще 7% вважаються повністю щепленими. Це означає, що кількість повністю вакцинованих європейців перевищує кількість інфікованих.

"Там, де рівень вакцинації в групах високого ризику високий, кількість госпіталізацій скорочується, а рівень смертності падає. Вакцини рятують життя", - резюмував Клюге.

Коронавірус в Україні та світі

  • Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не лише не завершилася, а й прискорилася.
  • 26 квітня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що минулого тижня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як у перші 5 місяців пандемії COVID-19. За його словами, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19.
  • Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розповів, коли світу вдасться взяти пандемію коронавірусу під контроль. На його думку, ситуація з поширенням інфекції може вирішитися в найближчі місяці.
  • Станом на ранок четверга, 29 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 627 жителів країни.
  • Індія встановила світові антирекорди з COVID-19. Упродовж чотирьох діб в країні знаходили понад 330 тисяч нових інфікованих коронавірусом COVID-19. У країні гостро не вистачає лікарняних ліжок, ліків і кисню.

коронавірус ВООЗ новини України та світу COVID-19 коронавірус новини вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Індію накрив коронавірусний "шторм": у ВООЗ попередили про небезпеку для Європи». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Юлія Саніна зреагувала на можливість стати тренером 12 сезону шоу Голос країниЮлія Саніна зреагувала на можливість стати тренером 12 сезону шоу Голос країни Лікар вказав на шість звичок, які провокують геморойЛікар вказав на шість звичок, які провокують геморой Сильна магнітна буря на Великдень 2021 вдарить по судинах: що робитиСильна магнітна буря на Великдень 2021 вдарить по судинах: що робити У Грузії помер легендарний Абдулла з Білого сонця пустеліУ Грузії помер легендарний Абдулла з Білого сонця пустелі Відставка Степанова: політолог назвав наступника очільника МОЗВідставка Степанова: політолог назвав наступника очільника МОЗ

Останні новини

12:17
Сходження Благодатного вогню 2021: онлайн-трансляція і як відбувається
12:03
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на Великдень: завдання та фальшиве заступництво Відео
11:24
Киргизстан заявив про обстріл житлових будинків з боку Таджикистану Відео
11:21
При зрості 165 см важила 28 кг: в Одесі від анорексії померла 12-річна школярка Відео
10:48
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 травня: новий пост і заборонена справа Відео
Реклама
10:45
Україна закриває в'їзд для громадян, які прибули з Індії Відео
10:44
Сирна паска: як приготувати царську та швидку паску Відео
10:29
Зливи і спека до +25: чого чекати від погоди в Україні на травневі свята Відео
10:23
Що приготувати на Великдень: смачне меню і прості рецепти Відео
10:14
Чому Європа не поспішає вводити санкції проти РФ Погляд
09:37
Хворі на COVID-19 рідше втрачають смак і нюх - інфекціоніст Відео
09:34
Українці можуть залишитися без гарячої води: в чому причина Відео
08:49
Між США і Росією офіційно почалася нова холодна війна Погляд
08:47
Блінкен спробує переконати Німеччину зупинити Північний потік-2 Відео
08:21
Коронавірус в Україні: перед 1 травня виявили 8,5 тис. нових хворих, помер 351 пацієнт Відео
07:59
У Києві завершився локдаун: що дозволено з 1 травня Відео
07:45
Вчені назвали несподівані переваги вітаміну D Відео
07:26
У Байдена зробили заяву про майбутнє України в НАТО Відео
07:14
Внучка Боярського показала величезні соковиті груди
06:55
Поганий знак для Москви і пониження для Києва: чого чекати від призначення Нуланд Погляд
Реклама
06:30
Великдень 2021: світлі привітання, шикарні картинки й анімація
06:03
Головні вісім трендів жіночого взуття на весну-літо 2021 Фото Відео
06:01
Експерт розповів, чи чекати зміни тарифів на газ Відео
05:31
У ЗСУ оцінили шанси на повномасштабну війну Росії з Україною
05:28
Сильна магнітна буря на Великдень 2021 вдарить по судинах: що робити Відео
05:03
Як впливає зайва вага на тяжкість форми коронавірусу - відповідь вчених
04:30
"Бандитів на царство": у Мережу злили новий запис розмови Медведчука і Суркова Відео
04:22
Дипломат передрік серйозний удар по економіці РФ у разі відключення SWIFT Відео
03:50
"Влада пішла на свавілля": експерт озвучив ризики для України після звільнення Коболєва
03:11
Медики знайшли нове і незвичайне для здоров'я властивість авокадо
02:19
Кравчук розкрив завдання України в боротьбі з військовою загрозою Росії Відео
01:36
Як приготувати найсмачніший торт Спартак: покроковий простий рецепт Фото
00:56
"Пожежа": колишня співачка Серебро похвалилася фігурою на відвертому фото
00:19
Що символізує 1 травня та привітання з Першотравнем Фото Відео
00:09
Політолог пояснив проблему ЄС з відключенням Росії від SWIFT Відео
30 квітня, п'ятниця
23:39
Оля Полякова стверджує, що продюсер Меладзе пропонував їй інтим за кар'єру Відео
23:22
У Зеленського жорстко відреагували на марш СС Галичина у Києві Відео
23:15
Наглядова рада Нафтогазу ухвалила рішення про відставку Відео
22:20
Кава або чай: що здоровіше для організму Відео
22:06
У МОЗ заявили про прибуття в Україну нової партії вакцини CoronaVac Відео
Реклама
21:30
Рак: фекалії цих кольорів можуть бути ознакою пухлини в кишківнику, що росте Відео
21:15
Степанов спрогнозував, коли українцям чекати нового спалаху коронавірусу Відео
21:08
"Висадив обойму": у Харкові в черзі у буфет обстріляли людей
20:48
Лікарі розповіли, як мастурбація впливає на тиск Відео
20:46
У США розкрили плани щодо зустрічі Байдена і Путіна Відео
20:39
Звільненого Зеленським голови КСУ Тупицького не хочуть позбавляти зарплати Відео
20:04
У Байдена зробили нову заяву щодо військ РФ біля кордонів України Відео
19:53
Найсмачніша паска, яка завжди виходить: простий рецепт з фото Відео
19:44
Очищення оцтом: що категорично не можна чистити цим засобом Відео
19:30
Арестович пояснив, чи готова російська сторона говорити із Зеленським про Донбас Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти