Інфекціоніст назвав небезпечну особливість штаму Дельта

Від інфікування новим штамом не застрахований ніхто, так як організм буде сприймати варіант коронавірусу як абсолютно новий вірус.
Новий штам коронавірусу Дельта відрізняється від "традиційного" вірусу здатністю заразити більшу кількість людей, більш молодих пацієнтів, а також має певні симптоматичні особливості.
Як розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров, хворий на коронавірус може заразити навіть більше 6 осіб.
"Репродуктивне число - більше 6 на одного хворого. Тобто один хворий може заразити майже всю кімнату, всіх людей, які з ним контактували. Хоча раніше ми вважали, що тільки половина людей може інфікуватися при контакті з вірусом", - говорить Петров, передає телеканал Дом.
Також цей штам небезпечний як для групи ризику - людей з хронічними захворюваннями і старшого віку - так і для молоді, 35-річних і так далі.
При цьому при зараженні хвороба протікає в досить важкій формі, можуть фіксуватися відхилення з боку легенів, серцево-судинної системи.
"Наслідки, на жаль, теж дуже невеселі", - розповів інфекціоніст.
Серед інших відмінностей лікар назвав ураження у пацієнтів зі штамом Дельта тонкого і товстого кишечника, тобто в разі захворювання може викликати симптоми, які нагадують харчове отруєння, зокрема пронос і блювоту.
Петров каже, що від інфікування новим штамом не застрахований ніхто, так як організм буде сприймати варіант коронавірусу як абсолютно новий вірус, з яким він раніше не зустрічався.
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Але важливо розуміти, що у вакцинованих і у вже перехворілина COVID-19 є перехресний імунітет, і хвороба буде проходити легше, без пневмонії, і без летальних випадків.
"Тому потрібно зробити щеплення, поки у нас немає четвертої хвилі коронавірусної інфекції, зокрема мутованого штаму", - підкреслює інфекціоніст.
Коронавірус в Україні і штам Дельта - про що раніше повідомляв Главред:
У середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.
Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якнайдалі. Новий сплеск заражень спровокує індійський штам Дельта.