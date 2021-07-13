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Інфекціоніст назвав небезпечну особливість штаму Дельта

13 липня 2021, 23:19
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Від інфікування новим штамом не застрахований ніхто, так як організм буде сприймати варіант коронавірусу як абсолютно новий вірус.

коронавірус
Коронавірус дельта небезпечний для здоров'я / Reuters

Новий штам коронавірусу Дельта відрізняється від "традиційного" вірусу здатністю заразити більшу кількість людей, більш молодих пацієнтів, а також має певні симптоматичні особливості.

Як розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров, хворий на коронавірус може заразити навіть більше 6 осіб.

"Репродуктивне число - більше 6 на одного хворого. Тобто один хворий може заразити майже всю кімнату, всіх людей, які з ним контактували. Хоча раніше ми вважали, що тільки половина людей може інфікуватися при контакті з вірусом", - говорить Петров, передає телеканал Дом.

Також цей штам небезпечний як для групи ризику - людей з хронічними захворюваннями і старшого віку - так і для молоді, 35-річних і так далі.

При цьому при зараженні хвороба протікає в досить важкій формі, можуть фіксуватися відхилення з боку легенів, серцево-судинної системи.

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"Наслідки, на жаль, теж дуже невеселі", - розповів інфекціоніст.

Серед інших відмінностей лікар назвав ураження у пацієнтів зі штамом Дельта тонкого і товстого кишечника, тобто в разі захворювання може викликати симптоми, які нагадують харчове отруєння, зокрема пронос і блювоту.

Петров каже, що від інфікування новим штамом не застрахований ніхто, так як організм буде сприймати варіант коронавірусу як абсолютно новий вірус, з яким він раніше не зустрічався.

читайте такожВ Україні зростає кількість підозр на зараження штамом "Дельта" - МОЗ

Але важливо розуміти, що у вакцинованих і у вже перехворілина COVID-19 є перехресний імунітет, і хвороба буде проходити легше, без пневмонії, і без летальних випадків.

"Тому потрібно зробити щеплення, поки у нас немає четвертої хвилі коронавірусної інфекції, зокрема мутованого штаму", - підкреслює інфекціоніст.

Коронавірус в Україні і штам Дельта - про що раніше повідомляв Главред:

У середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якнайдалі. Новий сплеск заражень спровокує індійський штам Дельта.

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