Інфекціоніст назвав терміни більш небезпечної хвилі коронавірусу в Україні

Коронавірус може атакувати Україну через 6 тижнів / УНІАН

Нова хвиля коронавірусу, яка викликана штамом коронавірусу Дельта, може початися в Україні через 6-8 тижнів. Таку думку озвучив лікар-інфекціоніст Вадим Арістов.

За його словами, Україну може накрити новий спалах захворюваності COVID-19 швидше, ніж через 6-8 тижнів, за умови, якщо в країні буде масове святкування. Осередком поширення штаму Дельта можуть стати пасажирські поїзди, вокзали або різні дискотеки.

"6-8 тижнів - це той період, коли нас накриє нова хвиля. Це може прискоритися, якщо щось станеться: якесь масове святкування. Потяги, в яких люди їдуть подорожувати, можуть бути місцем масового інфікування. Вокзали, де вони очікують, різні дискотеки. Загалом все, що не пов'язано з якісною вентиляцією. Навіть якщо є скупчення людей, наприклад, дискотека, яка проходить під відкритим небом, це теж може бути місцем масового зараження", - пояснив Вадим Арістов, передає Апостроф.

Лікар-інфекціоніст вважає, що Україна не готова до нової хвилі коронавірусу, як і в 2020 році, оскільки протиепідемічні заходи в країні - "в зародковому стані".

"Треба, щоб кожен випадок інфікування розслідувався на предмет того, з ким і де людина контактувала. Звичайно, у нас є окремі місця, де намагаються це робити. Однак ми можемо бачити навіть за відсотком позитивних тестів: ми робимо недостатньо тестів через те, що ми не виявляємо потенційних заражень. Ми чекаємо якісь дуже суттєві події, щоб люди звернулися", - додав Арістов.

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Штам Дельта в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

На позачерговому засіданні Ради національної безпеки і оборони 23 червня обговорювалося питання циркуляції штаму COVID-19 Дельта в Україні і в світі, а також пов'язані з ним загрози державі.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус варіації Дельта був вперше виявлений в Індії. Два випадки подібного варіанту інфекції були зафіксовані у жінки і дитини, які раніше повернулися з території Росії.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська стверджувала, що новий небезпечний штам коронавірусу Дельта може спалахнути в Україні. Модифікація COVID-19 небезпечна тим, що вона швидко поширюється і вражає людей, які ще не перехворіли. Тому вона радить українцям зробити щеплення.