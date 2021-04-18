Інфекціоніст розповіла, чому діти стали масово хворіти на коронавірус

Діти стали частіше хворіти на коронавірус / pixabay

Дитячий інфекціоніст з Кривого Рогу Світлана Куніцина розповіла, що в Україні все більше дітей почали хворіти на коронавірус.

За її словами, хвороба вражає шлунково-кишковий тракт, тому батькам радять уважніше стежити за самопочуттям дитини.

Також медик підкреслила, що у дітей останнім часом фіксують важкі форми хвороби.

"У дітей, набагато частіше ніж у дорослих, фіксується ураження шлунково-кишкового тракту. Основні прояви вважаються респіраторні, за типом респіраторної інфекції з ускладненням за типом пневмонії. Але і шлунково-кишковий синдром теж вважається характерним. Якщо у дорослого населення він зустрічається рідше, то у дітей набагато частіше. Іноді навіть фіксуються форми, коли респіраторний синдром взагалі відсутній, а проявляється тільки травними розладами", – підкреслила лікар, передає ТСН.

За її словами, також у дітей, які підхопили коронавірус, можуть фіксуватися шкірно-слизові зміни:

червоні щоки,

виражений кон'юнктивіт,

почервоніння очей і набряк повік,

висипання на шкірі,

"Полуничний язик".

Крім того лікар зазначає, що не всі діти можуть сказати про свій головний біль або втрату нюху, тому батькам будь-який прояв респіраторного захворювання треба розцінювати як потенційну коронавірусну інфекцію.

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