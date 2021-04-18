Інфекціоніст розповіла, чому діти стали масово хворіти на коронавірус

За словами медика, останнім часом у дітей фіксують важкі форми хвороби.
Дитячий інфекціоніст з Кривого Рогу Світлана Куніцина розповіла, що в Україні все більше дітей почали хворіти на коронавірус.
За її словами, хвороба вражає шлунково-кишковий тракт, тому батькам радять уважніше стежити за самопочуттям дитини.
Також медик підкреслила, що у дітей останнім часом фіксують важкі форми хвороби.
"У дітей, набагато частіше ніж у дорослих, фіксується ураження шлунково-кишкового тракту. Основні прояви вважаються респіраторні, за типом респіраторної інфекції з ускладненням за типом пневмонії. Але і шлунково-кишковий синдром теж вважається характерним. Якщо у дорослого населення він зустрічається рідше, то у дітей набагато частіше. Іноді навіть фіксуються форми, коли респіраторний синдром взагалі відсутній, а проявляється тільки травними розладами", – підкреслила лікар, передає ТСН.
За її словами, також у дітей, які підхопили коронавірус, можуть фіксуватися шкірно-слизові зміни:
- червоні щоки,
- виражений кон'юнктивіт,
- почервоніння очей і набряк повік,
- висипання на шкірі,
- "Полуничний язик".
Крім того лікар зазначає, що не всі діти можуть сказати про свій головний біль або втрату нюху, тому батькам будь-який прояв респіраторного захворювання треба розцінювати як потенційну коронавірусну інфекцію.
читайте такожГолубовська назвала три стадії захворювання коронавірусом
Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні і госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 квітня.