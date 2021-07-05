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Інфекціоніст детально розповіла про нову вакцину Janssen в Україні

5 липня 2021, 20:46

Вакцина від коронавірусу Janssen (Johnson&Johnson), яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я України, не вимагає повторного щеплення.

вакцинація
Лікар розповіла про нову вакцину / УНІАН

Вакцина від коронавірусу Janssen (Johnson&Johnson), яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я України, не вимагає повторного щеплення, повідала в ефірі сьогодні ввечері інфекціоніст Тетяна Логінова.

"Рада Вас вітати і сказати, що це непогана вакцина, за принципом дії вона так само діє, як і векторна інша вакцина, яку ми вже маємо досвід бачити - це Astrazeneca. Тобто це векторна вакцина, і вже у нас багато людей щеплені векторною вакциною Covishield і генериком Astrazeneca, я особисто теж. Я вважаю, що хвилюватися не слід. Друга перевага цієї вакцини полягає в тому, що вона не вимагає ревакцинації. Одного разу достатньо", - розповіла Логінова.

Також інфекціоніст закликала не зволікати з вакцинацією.

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"Не треба чекати, треба мати вакцинацію зараз, тому що зараз дуже хороший період, зменшилася кількість інфікованих, і можливість підчепити у центрах вакцинації коронавірусну інфекцію набагато нижче, ніж в епідемічний період. Тому я всім бажаю здоров'я і йти робити щеплення тим, чим є", - сказала вона.

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Коронавірус "Дельта" в Україні – про що раніше повідомляв Главред:

23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. На ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 рази заразніше, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.

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