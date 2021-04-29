Інфекціоніст пояснив, чому небезпечно робити COVID-щеплення в лікарнях

Вакцинувати не можна в поліклініках-інфекціоніст / Reuters

Пункти вакцинації від коронавірусу категорично не можна розміщувати в лікарнях, вважає лікар-інфекціоніст Андрій Александрін, пишуть Вести.

"Для мене дивно, коли починають готуватися до вакцинального процесу при COVID-19. У мене питання до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка - чим відрізняється процес вакцинації проти COVID-19 від процесу вакцинопрофілактики при грипі, кору та інших вакцинокерованих інфекціях? Я як фахівець скажу - нічим. Коли у 2021 році чиновники МОЗ заявляють, що будуть створені дві тисячі пунктів вакцинацій в лікувальних установах - це катастрофа для нашої країни", — сказав він.

Лікар пояснив, чому цього робити не можна.

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"У всьому світі вакцинація при COVID - 19 організовується, що називається, в польових умовах, щоб ми мінімально людей залучали до медичних установ. Бо, на жаль, в Україні триває - вона була ще до COVID-19 - неоголошена агресивна епідемія внутрішньолікарняних інфекцій. І коли людина приходить до лікувального закладу і стоїть в черзі, вона піддається величезній кількості інфекційних ризиків і може заразитися різними інфекціями, не лише COVID-19. До якісного інфекційного контролю нам ще дуже далеко", - сказав він.

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