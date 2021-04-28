Інфекціоніст розповів, коли очікувати нового спалаху COVID-19 в Україні

Чого чекати від коронавірусу в Україні / Reuters

Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський заявив, що епідемія коронавірусу в Україні стрімко згасає і підпорядковується загальним інфекційним законам.

При цьому медик зазначає, що зараз важко спрогнозувати, чи чекає нас у майбутньому спалах COVID-19.

"Ми зараз знову виходимо на спокійний, нормальний ритм. Ще трохи і літо з його ефективними природними і соціальними складовими допоможе більш-менш безпечно пережити певний проміжок часу. Але, можливо, ще будуть значні погіршення", — написав лікар у Facebook.

За його словами, до ймовірних погіршень ситуації із захворюваністю на COVID-19 варто бути готовим і назвав одну з головних проблем в Україні - це самолікування від інфекції.

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"Краще готуватися заздалегідь. Як медичній системі, так і кожному особисто. А перша найкраща підготовка - це піклуватися про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Україна поки не є здоровою нацією. На превеликий жаль. Величезний відсоток людей з діабетом, надмірною вагою, серцевими і судинними захворюваннями... Шкідливі звички і недбале ставлення до самого себе. Здоров'я нації має стати пріоритетною національною ідеєю та програмою. Тоді ні COVID-19, ні грип, ні інші напасті не будуть завдавати такої шкоди", — додав інфекціоніст.

Він зазначив, що коронавірус стає сезонним захворюванням, тому очевидно спалахи будуть саме в осінньо-зимовий період.

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