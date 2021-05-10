Інфекціоніст розповіла про небезпечну хворобу, яка виникає після COVID-19

Лікар розповіла про ускладнення від COVID-19 / Фото Reuters

Лікар-інфекціоніст Тетяна Логінова заявила, що у пацієнтів з коронавірусом можуть розвиватися постковідні грибкові інфекції.

За словами медика, такі інфекції дають серйозні ускладнення на здоров'я.

"Люди лікувалися не тільки стероїдами, а й антибіотиками. Антибіотики також дають дисбіоз організму, у нас в країні найчастіше виникають кандидози. А в даному випадку на тлі антибіотикотерапії плюс кортикостероїди, які пригнічують запальні процеси, також можуть прекрасно розвиватися ці грибкові інфекції", - зазначила лікар, повідомляє Україна 24.

За її словами, ця інфекція може не тільки вражати очі і носову порожнину, а й легені.

"Це дуже серйозна постковідна інфекція, яка затягує одужання після COVID-19. Це вже буде "лонгковід" ускладнений, і вимагатиме дуже ретельного антимікотичного лікування спеціальними препаратами", - повідомила Логінова.

Лікар зазначила, що в Україні найчастіше зустрічаються дисбактеріози, які викликані грибами Candida albicans і Aspergillus.

"Ці інфекції найчастіше бувають у людей з ослабленим імунітетом, а також у веганів, тому що не утворюються повноцінні антитіла. Ми завжди наполягаємо на тому, щоб люди харчувалися гідно, щоб були повноцінні білки в раціоні", - сказала вона.

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Варто відзначити, що в Індії була зафіксована серія заражень так званим "чорним грибком" серед людей, які лікуються або одужали від COVID-19.

Лікарі вважають, що інфікування може бути викликане прийомом стероїдів – необхідного лікування тяжкохворих пацієнтів з COVID-19.

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