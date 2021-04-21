Інфекціоніст повідомила тривожні дані про антитіла і коронавірус

Голубовська розповіла про ймовірність захворіти коронавірусом при високому рівні антитіл / УНІАН

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що ймовірність захворіти коронавірусом висока навіть у разі високого рівня антитіл до нього.

"Явне клінічне захворювання COVID-19 виникає не у всіх. Деякі відчувають тільки легке нездужання, наприклад, нежить. Однак надалі виявляється, що у них рівень антитіл до COVID-19 досить високий. Якщо людина імунна, то ймовірність захворіти все одно залишається, але важкий перебіг розвинутися не повинно. Втім, майбутньої осені ситуація може істотно змінитися", - зазначає Голубовська, передає Telegram-канал Коронавірус_інфо.

За її словами, раніше медичне співтовариство вважало, що третя хвиля COVID-19, за аналогією з епідемією "іспанки", буде легше, ніж дві попередні.

"Але вірус отримав клінічно значущі мутації, тому прогнозувати подальший хід пандемії COVID-19 вкрай важко", - додала інфекціоніст.

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