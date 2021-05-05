Інфекціоніст стривожив заявою через нові мутації COVID-19

За словами медика, щотижня в світі з'являються дві нові мутації COVID-19.
Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта розповів, що щотижня у світі з'являються дві нові мутації коронавірусу.
За словами медика, тепер COVID-19 залишиться з нами назавжди. Він може змінювати свою форму, прояви, особливості, але він точно залишиться.
"Вірус мутує дуже сильно. У нього щотижня з'являються дві нові мутації. Ми зараз знаємо про нього дуже багато, але до чого це призведе в майбутньому - нам поки не відомо", - зазначив фахівець, пише Сьогодні.
Курпіта розповів, як уберегтися від коронавірусу, наприклад, під час травневих свят.
"Ви повинні домовитися в компанії, якщо хтось із вас має якісь ознаки захворювання - навіть якщо вам здається, що це нежить, краще не йдіть на зустріч або на святкування, побудьте вдома", – попередив медик.
За словами інфекціоніста, заразитися COVID-19 можна тільки за умови особистого контакту з хворим.
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"Він не виникає в повітрі. Якщо ви потрапляєте в скупчення людей - неважливо, взимку або влітку, – якщо у вас є тісний контакт, найімовірніше, що ви проконтактуєту з цим вірусом", – додав інфекціоніст.
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