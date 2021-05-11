Інфекціоніст стривожила повідомленням про ситуацію з коронавірусом в Україні

Ольга Голубовська розповіла, що COVID-19 не відступає.
Провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська заявила, що коронавірус в Україні не відступає.
За її словами, відділення лікарень все також перевантажені важкими хворими.
"Велика питома вага важких хворих зростає. Звичайно, зараз набагато легше, немає такого напливу хворих, але відділення перевантажені важкими і дуже важкими хворими, молодими людьми до 50 років", - зазначає Голубовська в Facebook.
Медик зазначила, що сил на свята і застілля у лікарів просто немає.
"Гинуть сімейні пари, нескінченні трагедії, втомлений персонал, що працює вже на автоматизмі і важко, зі сльозами на очах, переживає втрати ... особливо раптові, особливо несправедливі і непередбачувані... важкі сни і будні, наповнені горем. Який там театр, або кіно, або застілля, або свята", - повідомила інфекціоніст.
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