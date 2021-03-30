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Стікала кров'ю: у Києві жінці відмовили в госпіталізації через коронавірус

30 березня 2021, 11:51
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У киянки була аномальна маткова кровотеча. Але її посеред ночі в напівнепритомному стані просто виставили на вулицю і запропонували викликати таксі.

коронавірус
Пандемія значно ускладнила надання життєво важливих медичних послуг жінкам, вагітним і новонародженим / Фото Reuters

В одній зі столичних клінік жінці з аномальною матковою кровотечею, яка перебувала у напівнепритомному стані, відмовили в госпіталізації. Лікарі пояснили свою відмову тим, що у жінки коронавірус.

Про ситуацію розповіла лідер жіночого руху За майбутнє Ірина Суслова у Facebook. За її словами, жінка хворіла на COVID-19 вже 14-й день поспіль і, згідно з протоколом, в цей період людина не представляє жодної небезпеки для оточуючих.

"У місті карантин - нічим не можемо допомогти!", - саме так сказали нашій подрузі з діагнозом аномальна маткова кровотеча в одній зі столичних клінік днями і відмовили в госпіталізації! Що робити в такій ситуації? У буквальному сенсі її посеред ночі в напівнепритомному стані просто виставили на вулицю і запропонували викликати таксі. Не надавши необхідної допомоги і навіть не вислухавши!", — написала Суслова.

Вона додала, що довелося зробити велику кількість дзвінків і комунікацій, щоби виправити цю ситуацію.

За словами Суслової, випадок показує глобальну проблему.

"Українська медична система не готова! Кинувши всі сили на боротьбу з коронавірусом, інші пацієнти залишаються сам на сам зі своїми проблемами", - зазначила вона.

Більшість гінекологічних відділень у київських лікарнях на період карантину закриті або перепрофільовані для хворих на коронавірус. А значить, при будь-яких ускладненнях знайти допомогу буде вкрай складно. Активістка додала, що пандемія значно ускладнила надання життєво важливих медичних послуг жінкам, вагітним і новонародженим, до того ж створила для них додаткові ризики.

Крім того, за словами Суслової, лікарі, які працюють з жінками, хворими на COVID-19, повинні враховувати протипоказання. Так, певні препарати, що допомагають в боротьбі з коронавірусом, мають побічні наслідки і можуть викликати аномальну маткову кровотечу.

"Друзі, жодна з країн не була готова до пандемії. Всі ми зараз ще вчимося жити в нових умовах і боротися з раніше незнайомими викликами. Однак важливо залишатися людьми і професіоналами. Кожна людина, яка звертається до лікарні за допомогою, повинна її отримати! І карантин тут не виправдання", - резюмувала лідерка жіночого руху За майбутнє.

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Нагадаємо:

  • У листопаді 2020 року в Черкасах жінка стала матір'ю прямо під дверима пологового будинку. Її не пустили до медичного закладу через коронавірус.
  • У Київській області швидка допомога категорично відмовилася госпіталізувати хворого з двосторонньої пневмонією і задишкою, у якого було уражено 70% легенів. Відео запису телефонної розмови сімейного лікаря з'явилося в Мережі.
  • Пізніше чиновники виправдалися за відмову госпіталізувати пацієнта з важкою пневмонією.
  • В Єгипті від коронавірусу помер український лікар-стоматолог, відомий волонтер Юрій Юрасюк. Чоловіка двічі на швидкій відвозили в лікарню, але за підсумком в госпіталізації відмовили. Українця прийняли лише за кілька днів, коли ситуація стала зовсім критичною.
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