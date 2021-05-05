Ізраїль закрив кордон для українців: коли пустять до країни

Ізраїль закрив кордон для українців / pixabay

Ізраїль з 4 травня заборонив українцям в'їжджати на свою територію через пандемії коронавірусу. Потрапити до Ізраїлю також не зможуть громадяни Ефіопії, Південно-Африканської Республіки, Індії, Мексики і Туреччини, пише українське посольство в Ізраїлі.

Ізраїль також скасував спеціальні дозволи для в'їзду до країни до 1 травня 2021 року. Щоб оформити новий дозвіл на в'їзд, потрібно звернутися в компетентні органи Ізраїлю.

"Посольство звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз'яснення з приводу встановлених обмежень", - додали в представництві.

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