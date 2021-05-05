Ізраїль закрив кордон для українців: коли пустять до країни

Ізраїль скасував дозволи для в'їзду до країни до 1 травня 2021 року. Щоб оформити новий дозвіл на в'їзд, слід звернутися до компетентних органів Ізраїлю.
Ізраїль з 4 травня заборонив українцям в'їжджати на свою територію через пандемії коронавірусу. Потрапити до Ізраїлю також не зможуть громадяни Ефіопії, Південно-Африканської Республіки, Індії, Мексики і Туреччини, пише українське посольство в Ізраїлі.
Ізраїль також скасував спеціальні дозволи для в'їзду до країни до 1 травня 2021 року. Щоб оформити новий дозвіл на в'їзд, потрібно звернутися в компетентні органи Ізраїлю.
"Посольство звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз'яснення з приводу встановлених обмежень", - додали в представництві.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Ситуація з коронавірусом в Житомирській області покращилася, тому з 5 травня Регіон виходить з червоної зони карантин.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в чотирьох областях України, які знаходяться в червоній зоні карантину, спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. У найближчі дні вони зможуть послабити обмеження і вийти з цієї зони.
- У той же час в Черкаської області спостерігаються негативні тенденції в ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19-в регіоні деякі показники перевищують норму, тому він може поповнити червону зону карантину.
- Восени Україну чекає новий штам коронавірусу – COVID-21. Колективний імунітет, який сформується в суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього.
- Лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта вважає, що "індійський" штам коронавірусу може становити для нашої країни велику небезпеку. За його словами, кількість хворих у разі його потрапляння з-за кордону зростатиме.
Автор: Катерина Трохимчук