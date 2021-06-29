Відомий лікар заявив, що восени Україну накриє нова хвиля коронавірусу

Через невелике охоплення вакцинацією українці восени зіткнуться з новим сплеском захворюваності на коронавірус.
Новий спалах коронавірусу в Україні восени практично неминучий, розповів лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 і постковідних уражень в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль. Він зазначив, що коронавірус Дельта більш небезпечний, ніж попередні версії COVID-19, ним можуть заражатися навіть щеплені одною та двома дозами вакцини.
"Цей варіант коронавірусу заразніший. Він становить небезпеку для нещеплених в найбільшій мірі. Для тих, хто перехворів, і тих, хто щеплений одиничною дозою, звичайно, ризики нижчі, ніж у невакцинованих. Ті, хто прищепилися другою дозою, теж можуть відчути його на собі, але набагато меншою мірою, ніж попередні групи. Певною мірою він "обходить" і вакцини, але такі випадки рідкісні", - розповів Бриль в інтерв'ю виданню Obozrevatel.
За його словами, вакцини рятують від тяжкого перебігу захворювання. Нещеплені з більшою ймовірністю захворіють важче, ніж щеплені навіть однією дозою. Тому робити щеплення необхідно.
"Однак про розробку специфічної вакцини від Дельта-коронавірусу поки говорити рано. Що стосується специфічних клінічних проявів Дельти, то вони майже такі ж, що й в інших варіантів. Відзначається лише, що один з перших симптомів - головний біль, болі в горлі. Але це не означає, що гарячка та інші симптоми пропали", - уточнив лікар.
Бриль підкреслив, що ймовірність нової хвилі захворюваності цієї осені в Україні дуже велика.
"Є низка причин. По-перше, невелике охоплення вакцинацією, по-друге, епідемія розвивається хвилями. Спочатку захворюваність зростає, потім вводяться карантинні обмеження, потім захворюваність падає, але потім знову зростає. Адже вірус нікуди не зник", - сказав медик.
Коронавірус "Дельта" в Україні - про що йшлося раніше:
- 23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки й оборони України. Зокрема, на ній обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі й пов'язані з ним загрози.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
- За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.