УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Відомий лікар заявив, що восени Україну накриє нова хвиля коронавірусу

29 червня 2021, 09:45

Через невелике охоплення вакцинацією українці восени зіткнуться з новим сплеском захворюваності на коронавірус.

коронавірус, медики
Відомий лікар заявив, що восени Україну накриє нова хвиля коронавірусу / Reuters

Новий спалах коронавірусу в Україні восени практично неминучий, розповів лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 і постковідних уражень в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль. Він зазначив, що коронавірус Дельта більш небезпечний, ніж попередні версії COVID-19, ним можуть заражатися навіть щеплені одною та двома дозами вакцини.

"Цей варіант коронавірусу заразніший. Він становить небезпеку для нещеплених в найбільшій мірі. Для тих, хто перехворів, і тих, хто щеплений одиничною дозою, звичайно, ризики нижчі, ніж у невакцинованих. Ті, хто прищепилися другою дозою, теж можуть відчути його на собі, але набагато меншою мірою, ніж попередні групи. Певною мірою він "обходить" і вакцини, але такі випадки рідкісні", - розповів Бриль в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, вакцини рятують від тяжкого перебігу захворювання. Нещеплені з більшою ймовірністю захворіють важче, ніж щеплені навіть однією дозою. Тому робити щеплення необхідно.

"Однак про розробку специфічної вакцини від Дельта-коронавірусу поки говорити рано. Що стосується специфічних клінічних проявів Дельти, то вони майже такі ж, що й в інших варіантів. Відзначається лише, що один з перших симптомів - головний біль, болі в горлі. Але це не означає, що гарячка та інші симптоми пропали", - уточнив лікар.

Бриль підкреслив, що ймовірність нової хвилі захворюваності цієї осені в Україні дуже велика.

Реклама

"Є низка причин. По-перше, невелике охоплення вакцинацією, по-друге, епідемія розвивається хвилями. Спочатку захворюваність зростає, потім вводяться карантинні обмеження, потім захворюваність падає, але потім знову зростає. Адже вірус нікуди не зник", - сказав медик.

Коронавірус "Дельта" в Україні - про що йшлося раніше:

  • 23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки й оборони України. Зокрема, на ній обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі й пов'язані з ним загрози.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
  • За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора раза частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.

Дельта новини України коронавірус в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Відомий лікар заявив, що восени Україну накриє нова хвиля коронавірусу». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Коли в поїздах України оновлять вагони: Сумська публічно зажадала від Укрзалізниці відповідіКоли в поїздах України оновлять вагони: Сумська публічно зажадала від Укрзалізниці відповіді Яке морозиво найнебезпечніше: експерт пояснила, як правильно вибиратиЯке морозиво найнебезпечніше: експерт пояснила, як правильно вибирати Лікарка назвала продукти, з якими не можна поєднувати виноЛікарка назвала продукти, з якими не можна поєднувати вино Щеплення не допомогло: в Ізраїлі половина інфікованих штамом Дельта були вакцинованіЩеплення не допомогло: в Ізраїлі половина інфікованих штамом Дельта були вакциновані Скільки води пити в день під час спеки та що потрібно їсти: лікар дала порадиСкільки води пити в день під час спеки та що потрібно їсти: лікар дала поради

Останні новини

04:56

Топ-3 способи підняти собі настрій - порада експерта

04:34

Небезпека кави в спеку: експерт попередила про ризики для здоров'я Відео

02:32

Експерт розповів, як Байден дав Путіну ляпас у Женеві Відео

02:21

Сльози, танці в роздягальні і голий фанат на полі: як футболісти відсвяткували перемогу над Швецією Фото

01:44

Шевченко зі сльозами на очах прокоментував перемогу України над Швецією Відео

Реклама
01:29

Зеленський емоційно привітав Україну з виходом до чвертьфіналу Євро-2020 Відео

01:22

На Лукашенко чекає Гаага: експерт назвав терміни анексії Білорусі РФ

01:12

Як Україні відмовитися від кредитів МВФ: економіст озвучив найкращий сценарій Відео

01:06

Як пов'язана здатність брехати з розумом і кмітливістю - відповідь психологів Відео

00:34

Збірна України вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020 Фото Відео

00:18

Оля Полякова знялася топлес на підтримку української збірної з футболу

29 червня, вівторок
23:49

7 хвороб, про які розкажуть ваші очі Відео

23:18

Сільська тупість і Баста: мережа супермаркетів звільнила менеджера після висловлювань про Україну Відео

22:54

Названо 5 простих звичок, які продовжують життя Відео

22:53

Коронавірус забрав життя відомого російського кліпмейкера

22:41

Кравчука госпіталізували і зробили серйозну операцію Відео

22:26

Росіянин, який облив викладачку фекаліями, пішов до поліції Відео

21:59

Україну в липні атакують небезпечні аномалії - синоптик Відео

21:51

В Одеській області маленького хлопчика вбило струмом, поки батько відпочивав на озері

21:35

Гороскоп на завтра 30 червня 2021 для всіх: умови для повного успіху, побутовий "переворот" Відео

Реклама
21:21

Знайшли на узбіччі дороги: у Полтавській області 16-річна дівчинка померла після зґвалтування Відео

21:16

В Україні стартує бета-тест covid-сертифікатів: як записатися Відео

20:55

Підвищили, але не всім: Рада проголосувала за підвищення пенсій українцям Відео

20:49

Лікар назвав смертельну небезпеку солі Відео

20:41

Не потрапив до ТОП-5: українці "викреслили" російську мову зі списку необхідних

20:28

Каскадерка з Володаря кілець отримала серйозну травму - подробиці і її стан

20:27

На старих ПК рано ставити хрест: Microsoft може знизити вимоги Windows 11

20:20

У Кременчуці людям продали "смертельне" м'ясо для шашлику Фото Відео

20:16

На 60% заразніший і "косить" молодь: що відомо про штам коронавірусу "Дельта" Погляд

20:11

З'явилося зображення Великого герба України

19:56

Дантес зізнався, до кого насправді ревнує Надю Дорофєєву Відео

19:54

Катастрофічний стан: у водах Дніпра виявили 161 забруднювач Відео

19:47

В Україні штрафуватимуть фури за відмову від габаритно-вагового контролю

19:23

"Головний постачальник туристів": у готелях Єгипту заговорять українською

19:21

Відео солістки Go_A з вареником і в борошні набрало мільйон переглядів Відео

19:07

У липні передплатників PS Plus чекає одна з найкращих безплатних роздач Відео

18:55

Рада скасувала штрафи за виїзд із окупованого Донбасу через Росію Відео

18:49

"Я тебе, су**, знайду і переламаю всі кістки": у Запоріжжі чоловік жорстоко побив жінку в магазині Відео

18:42

У США створили унікальну маску, яка може визначити COVID Відео

18:38

Як Німеччина зізналася, що вона військовий союзник Росії Погляд

Реклама
18:25

Витягали з пожежі: на Житомирщині у підлітків в руках вибухнув газовий балон

18:00

Анна Седокова в кросівках і без ліфчика показала груди крупним планом

17:56

Стали відомі нові подробиці і дата виходу GTA 6 Відео

17:51

Малому і середньому бізнесу запропонували платити за електроенергію за фіксованим тарифом

17:43

Драматичні події і переломний момент життя: що обіцяє Раку гороскоп на липень-2021

17:27

Відповів на хамство: у Дніпрі пасажир і водій автобуса влаштували мордобій Відео

17:12

Експерт розповів, про що Байден і Путін не змогли домовитися на зустрічі Відео

16:52

Принц Чарльз відмовився йти на відкриття пам'ятника принцесі Діані

16:49

Samsung показала майбутнє Galaxy Watch – нову оболонку, створену з Google Відео

16:45

На Україну насуваються страшні грози, шквальний вітер і смерч Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти