До кінця літа штам коронавірусу Дельта в Україні буде домінантним - Ляшко

Ляшко заявив, що до кінця літа штам коронавірусу Дельта в Україні буде домінантним / УНІАН

В Україні присутній небезпечний індійський штам коронавірусу Дельта. За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, через місяць-два він витіснить всі інші різновиди COVID-19.

"В Україні є штам Дельта, як і багато інших штамів. Коронавірус має вже понад 12 тисяч мутацій. Ще місяць-два, і штам Дельта витіснить інші штами", - сказав міністр охорони здоров'я в ефірі телеканалу "Україна".

Водночас глава МОЗ зазначив, що вакцинація населення залишається в пріоритеті.

Він повідомив, що у світі спостерігається низька кількість госпіталізацій людей, які двічі отримали щеплення.

"Ми сьогодні інакше готуємо системи кисневого забезпечення. 700 млн гривень було виділено на кисневі концентратори. І люди, які пройшли активну фазу, зможуть бути виписані й отримають концентратор від сімейного лікаря", - додав глава МОЗ.

Реклама

Довідка

Дельта-штам коронавірусу SARS-CoV-2 - один зі штамів вірусу SARS-CoV-2, збудника COVID-19.

Уперше виявлений та описаний в Індії.

У Дельта-штаму виявлено мутацію P681R. Я результат змінено невеликий фрагмент s-білка, а вірус став заразнішим.

Передача відбувається в різних вікових групах, включаючи осіб від 12 до 20 років. Інкубаційний період становить не 3-7 днів, а 1-3 дні. Також відзначається підвищене вірусне навантаження (в порівнянні з іншими штамами). Період виведення збудника з організму становить 13-15 днів, у той час, як для інших штамів він становить 7-9 днів.

Викликає простудні симптоми у важкій формі, включаючи нездужання, підвищену температуру, мігрень (головний біль), біль у горлі, кашель і риніт. Ризик госпіталізації в порівнянні з альфа-штамом вище в 1,85 раза, повідомляє Вікіпедія.

Детальніше про нову хвилю коронавірусу через штам Дельта можете дізнатися з сюжету ТСН:

Коронавірус Дельта в Україні – про що йшлося раніше:

Провідний інфекціоніст МОЗ, заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що через новий штам Дельта епідемія може накрити Україну за ніч.

Уже найближчим часом в Україні може стрімко збільшитися кількість інфікованих новим індійським штамом коронавірусу Дельта. Кількість підозр на цей вид інфекції в країні зростає, заявив головний санлікар країни Ігор Кузін.

Станом на 15 липня в Україні офіційно зафіксовано 4 варіанти коронавірусу, модифікація яких характерна для штаму Дельта.