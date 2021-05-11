До України підступає найнебезпечніший вид COVID-19: у МОЗ розповіли про загрозу

Індійський штам коронавірусу дуже небезпечний. Його особливості розкрив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна подолала третю хвилю коронавірусу, але розслаблятися ще рано.
Як розповів міністр охорони здоров'я на брифінгу 11 травня, не виключено, що буде четверта хвиля пандемії коронавірусу. За його словами, до українських кордонів підступає найнебезпечніший різновид COVID-19 - індійський штам, який б'є не лише по легенях і печінці, а й кишково-шлунковому тракту. Степанов додав, що індійські ЗМІ пишуть навіть про випадки сліпоти.
Крім того, Степанов заявив, що цього року в Україну сукупно очікується поставка 40 млн вакцин: вісім - в рамках глобальної ініціативи Covax, ще 32 - за прямими контрактами.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- Станом на ранок вівторка, 11 травня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2 208 жителів країни. Всього з початку епідемії захворіли 2 124 535 осіб.
- 865 590 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 695 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні дає свої результати. Зараз він запроваджений до 30 червня, але його будуть продовжувати до серпня.
- Ситуація з коронавірусом в Україні покращилася - станом на 8 травня в жодному регіоні не діяли обмеження червоної зони карантину.
- На Україну чекає ще не одна хвиля COVID-19. Як вважає президент Українського медичного клубу Іван Сорока, небезпечна хвиля коронавірусу виникне через низький рівень вакцинації громадян.
Автор: Анна Багрій