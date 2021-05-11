До України підступає найнебезпечніший вид COVID-19: у МОЗ розповіли про загрозу

Максим Степанов розповів про загрозу індійського штаму короравірусу / УНІАН

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна подолала третю хвилю коронавірусу, але розслаблятися ще рано.

Як розповів міністр охорони здоров'я на брифінгу 11 травня, не виключено, що буде четверта хвиля пандемії коронавірусу. За його словами, до українських кордонів підступає найнебезпечніший різновид COVID-19 - індійський штам, який б'є не лише по легенях і печінці, а й кишково-шлунковому тракту. Степанов додав, що індійські ЗМІ пишуть навіть про випадки сліпоти.

Крім того, Степанов заявив, що цього року в Україну сукупно очікується поставка 40 млн вакцин: вісім - в рамках глобальної ініціативи Covax, ще 32 - за прямими контрактами.

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