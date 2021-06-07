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Кабмін змінив правила адаптивного карантину: що дозволили

7 червня 2021, 20:09

В Україні дозволено проведення масових заходів, у тому числі в розважальних закладах та закладах громадського харчування.

Карантин, люди
Кабмін змінив обмеження адаптивного карантину / УНІАН

Кабмін знову змінив правила адаптивного карантину в Україні - зокрема, тепер рестораном дозволили працювати цілодобово, йдеться в постанові Кабміну від 7 червня.

В Україні дозволено проведення масових заходів, у тому числі в розважальних закладах та закладах громадського харчування. Однак за умови, що на одну особу буде виділено 4 квадратних метри площі будівлі, території або при заповненості на більше двох третин місць.

При цьому робота ресторанів дозволена цілодобово, а відстань між столиками зменшена з 2 до 1,5 метрів.

Крім того, обмеження не застосовуються, якщо у всіх учасників і організаторів заходу негативний результат тесту на коронавірус методом ПЛР або експрес-тест, який був проведений не більше ніж за 72 години до заходу, або документа, що підтверджує отримання двох доз вакцини.

Також в кінотеатрах та інших закладах культури дозволено приймати відвідувачів за наповненості залів не більше ніж на дві третини місць.

Нагадаємо, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов раніше говорив, що карантин в Україні може бути продовжений і після 30 червня. За словами чиновника, ситуація залежить від самих українців, які мають дотримуватися профілактичних заходів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що карантинні заходи в Україні, швидше за все, будуть продовжені. Глава уряду підтвердив свій попередній прогноз, згідно з яким держава житиме в умовах протиепідеміологічних обмежень протягом двох років.

Глава МОЗ Віктор Ляшко не виключив ослаблення карантину в Україні на літній період. Міністр вважає, що за умови стабілізації ситуації обмежувальні заходи можна пом'якшити.

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