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Як боротися із задишкою після коронавірусу - поради лікаря

3 травня 2021, 00:55

Амосова закликала набратися терпіння, бути оптимістом, змушувати себе рухатися і "не демонізувати" COVID-19.

Жінки, коронавірус
Після перенесеної інфекції в організмі може виникнути порушення / УНІАН

Терапевт-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, що потрібно робити пацієнтам, які перехворіли на коронавірус і страждають від слабкості і задишки.

Передусім медик порадила проконсультуватися у лікаря-терапевта або кардіолога. Він зніме ЕКГ (електрокардіографію, - ред.), визначить сатурацію крові і призначить інші обстеження, щоби виявити легеневу або серцеву недостатність, передають Факти.

"Ще років сто тому вчені описали вторинну вегетосудинну дистонію - функціональне порушення роботи вегетативної нервової системи, яка регулює роботу серця та багатьох інших органів. Порушення можуть виникати після перенесеної інфекції", - зазначила Амосова.

читайте такожУчені назвали головні наслідки COVID-19 для організмуМедик додала, що важливо набратися терпіння, бути оптимістом, змушувати себе рухатися і "не демонізувати" COVID-19.

Як повідомляв Главред, раніше Катерина Амосова пояснила, що таке "довгий ковід" та розповіла, якими можуть бути наслідки перенесеного коронавірусу для організму.

Лікування коронавірусу і наслідки COVID-19

  • Лікар-пульмонолог Світлана Гук дала українцям чітку інструкцію, що робити в разі зараження коронавірусом і як правильно лікувати недугу.
  • Також вона дала українцям корисні поради, як швидко відновитися після коронавірусу.
  • Невролог назвала маловивчені ускладнення після COVID-19.
  • Генсекретар італійської федерації лікарів загальної практики Сильвестро Скотті повідомив, що є серйозний наслідок коронавірусу COVID-19 для молодих людей. Після вірусу для молоді головною загрозою є психологічні проблеми.
  • Російський лікар, заввідділом сомнології в Національному медичному Дослідницькому центрі оториноларингології Олександр Мельников повідомив, що коронавірус COVID-19 може спровокувати ураження нервової системи і можливий параліч.
  • Лікар-імунолог Владислав Жемчугов розповів про небезпечні наслідки коронавірусної інфекції для організму. Зокрема, фахівець вказав на симптоми пошкодження центральної та периферичної нервової системи у людей, які перехворіли на COVID-19.

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