Як боротися із задишкою після коронавірусу - поради лікаря

Після перенесеної інфекції в організмі може виникнути порушення / УНІАН

Терапевт-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, що потрібно робити пацієнтам, які перехворіли на коронавірус і страждають від слабкості і задишки.

Передусім медик порадила проконсультуватися у лікаря-терапевта або кардіолога. Він зніме ЕКГ (електрокардіографію, - ред.), визначить сатурацію крові і призначить інші обстеження, щоби виявити легеневу або серцеву недостатність, передають Факти.

"Ще років сто тому вчені описали вторинну вегетосудинну дистонію - функціональне порушення роботи вегетативної нервової системи, яка регулює роботу серця та багатьох інших органів. Порушення можуть виникати після перенесеної інфекції", - зазначила Амосова.

читайте такожУчені назвали головні наслідки COVID-19 для організмуМедик додала, що важливо набратися терпіння, бути оптимістом, змушувати себе рухатися і "не демонізувати" COVID-19.

Як повідомляв Главред, раніше Катерина Амосова пояснила, що таке "довгий ковід" та розповіла, якими можуть бути наслідки перенесеного коронавірусу для організму.

Лікування коронавірусу і наслідки COVID-19