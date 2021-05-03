Як боротися із задишкою після коронавірусу - поради лікаря

Амосова закликала набратися терпіння, бути оптимістом, змушувати себе рухатися і "не демонізувати" COVID-19.
Терапевт-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, що потрібно робити пацієнтам, які перехворіли на коронавірус і страждають від слабкості і задишки.
Передусім медик порадила проконсультуватися у лікаря-терапевта або кардіолога. Він зніме ЕКГ (електрокардіографію, - ред.), визначить сатурацію крові і призначить інші обстеження, щоби виявити легеневу або серцеву недостатність, передають Факти.
"Ще років сто тому вчені описали вторинну вегетосудинну дистонію - функціональне порушення роботи вегетативної нервової системи, яка регулює роботу серця та багатьох інших органів. Порушення можуть виникати після перенесеної інфекції", - зазначила Амосова.
читайте такожУчені назвали головні наслідки COVID-19 для організмуМедик додала, що важливо набратися терпіння, бути оптимістом, змушувати себе рухатися і "не демонізувати" COVID-19.
Як повідомляв Главред, раніше Катерина Амосова пояснила, що таке "довгий ковід" та розповіла, якими можуть бути наслідки перенесеного коронавірусу для організму.
Лікування коронавірусу і наслідки COVID-19
- Лікар-пульмонолог Світлана Гук дала українцям чітку інструкцію, що робити в разі зараження коронавірусом і як правильно лікувати недугу.
- Також вона дала українцям корисні поради, як швидко відновитися після коронавірусу.
- Невролог назвала маловивчені ускладнення після COVID-19.
- Генсекретар італійської федерації лікарів загальної практики Сильвестро Скотті повідомив, що є серйозний наслідок коронавірусу COVID-19 для молодих людей. Після вірусу для молоді головною загрозою є психологічні проблеми.
- Російський лікар, заввідділом сомнології в Національному медичному Дослідницькому центрі оториноларингології Олександр Мельников повідомив, що коронавірус COVID-19 може спровокувати ураження нервової системи і можливий параліч.
- Лікар-імунолог Владислав Жемчугов розповів про небезпечні наслідки коронавірусної інфекції для організму. Зокрема, фахівець вказав на симптоми пошкодження центральної та периферичної нервової системи у людей, які перехворіли на COVID-19.