Як довго залишаються симптоми COVID-19 після одужання - відповідь медиків

Як довго залишаються симптоми COVID-19 після одужання / Reuters

У кожної десятої людини, який перехворів коронавірусом COVID-19, симптоми хвороби спостерігалися ще півроку. Про це повідомляє портал The Strait Times з посиланням на дослідження Національного центру інфекційних захворювань Сінгапуру.

Найчастіше люди після одужання відчували тривалий кашель і задишку, рідше – стійку втому, запаморочення і безсоння.

При цьому, як вважають вчені, головною проблемою для перенесли COVID-19 є підвищений ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Як повідомляють представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі за весь час пандемії коронавірусу виявили понад 185 мільйонів хворих. І більше 4 мільйонів людей померли від наслідків COVID-19.

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Нагадаємо, раніше відомий інфекціоніст Євгенія Менжуліна заявила ‒коронавірус влітку зазвичай менш агресивний, ніж навесні, оскільки сонце має бактерицидний ефект, який впливає на швидкість поширення вірусу.

Медик Пітер Вард пізніше заявляв, що безслідно не проходять важкі випадки захворювання, а також епізоди безсимптомного перебігу коронавірусної інфекції.

За словами Варда, коронавірус викликає в організмі ряд симптомів. Крім загальновідомих на кшталт спека, кашлю, втрати нюху є й інші ‒ наприклад, слабкість, ломота в тілі, головний біль, біль в животі і діарея.