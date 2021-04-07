Як коронавірус впливає на психіку тих, хто перехворів на COVID-19 - дослідження

Як коронавірус впливає на психіку тих, хто перехворів на COVID-19/ Reuters

Група американських і британських лікарів встановила, що коронавірус COVID-19 має прямий вплив на психічне здоров'я у тих пацієнтів, які їм перехворіли. Підсумки досліджень були опубліковані в авторитетному виданні Lancet Psychiatry.

В експерименті брали участь 236 тисяч осіб, яких перевірили на наявність чотирнадцяти різних нервових або психічних розладів. Всіх їх протестували через пів року після того, як вони вилікувалися від COVID-19.

Фахівці встановили, що всі, хто перехворів на коронавірус, набагато більш схильні до прояву порушень в мозковій діяльності, ніж перехворіли, наприклад, звичайним грипом. Вчені встановили, що психічне здоров'я погіршилося в однієї третини волонтерів.

Найбільш часто у тих, хто переніс коронавірус COVID-19, зустрічалося тривожний розлад ‒ 17%, слідом за ним йде афективний розлад з показником в 14%.

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Наслідки коронавірусу COVID-19: