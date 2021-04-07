Як коронавірус впливає на психіку тих, хто перехворів на COVID-19 - дослідження

В експерименті брали участь 236 тисяч осіб, яких перевірили на наявність чотирнадцяти різних нервових або психічних розладів після COVID-19.
Група американських і британських лікарів встановила, що коронавірус COVID-19 має прямий вплив на психічне здоров'я у тих пацієнтів, які їм перехворіли. Підсумки досліджень були опубліковані в авторитетному виданні Lancet Psychiatry.
В експерименті брали участь 236 тисяч осіб, яких перевірили на наявність чотирнадцяти різних нервових або психічних розладів. Всіх їх протестували через пів року після того, як вони вилікувалися від COVID-19.
Фахівці встановили, що всі, хто перехворів на коронавірус, набагато більш схильні до прояву порушень в мозковій діяльності, ніж перехворіли, наприклад, звичайним грипом. Вчені встановили, що психічне здоров'я погіршилося в однієї третини волонтерів.
Найбільш часто у тих, хто переніс коронавірус COVID-19, зустрічалося тривожний розлад ‒ 17%, слідом за ним йде афективний розлад з показником в 14%.
читайте такожЛікар вказав на поширені наслідки коронавірусу
Наслідки коронавірусу COVID-19:
- Лікар-імунолог Владислав Жемчугов розповів про небезпечні наслідки коронавірусної інфекції для організму. Фахівець вказав на симптоми пошкодження центральної і периферичної нервової системи у тих, хто переніс COVID-19: провали в пам'яті, відсутність нюху і порушення слуху.
- Спеціаліст з інфекційних захворювань, директор медичного центру Міжнародного університету Ла-Ріохи Вісенте Соріано виявив, що хвороба COVID-19 протікає в легкій формі у пацієнтів, які під час зараження перебували в медичній масці.
- Відомий педіатр Євген Комаровський заявив, що тяжкість коронавірусної хвороби залежить не тільки від того, чи знаходиться інфікований в групі ризику, але і від кількості вірусних частинок, які потрапили в організм.