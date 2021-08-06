"Як навесні не буде": Ляшко розповів про новий локдаун в Україні

Віктор Ляшко висловився про новий локдаун в Україні / segodnya.ua

В Україні цієї осені нового локдауну може і не бути. Як каже голова МОЗ, це можливо, якщо вакцинується якомога більше людей.

Ляшко також оцінив очікування українців щодо нового локдауну восени.

"Чи чекати локдауна чи не чекати? Я пропоную не чекати. Я пропоную піти в пункт вакцинації і зробити щеплення, щоб в Україні не було локдауну", - сказав Ляшко, передає ТСН.

У свою чергу, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже, що про локдаун поки мова не йде. За його словами, школи в Україні в новому навчальному році закривати не планують, навіть у разі значного поширення коронавірусу і попаданні регіону в "помаранчеву" або "червону" зони карантину. Втім, мова йде лише про те, де 80% вчителів будуть вакциновані проти коронавірусу.

Такі ж правила діятимуть і для закладів культури. Зараз в Україні є 6 млн доз вакцин різних виробників. Тому глава МОЗ закликає українців вакцинуватися проти коронавірусу і убезпечити себе від тяжкого перебігу і смерті.

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Також Ляшко розповів, коли потрібно вакцинуватися вже після того, як прищепився, і запевнив, що вакцин вистачить на всіх.

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"Щодо того, потрібно буде проводити ревакцинацію, якою вона буде — чи це одна додаткова бустерна доза, чи то повторний повний курс знову з дворазовим щепленням — зараз поки йдуть дискусії. Україна готова до різних сценаріїв. Найближчим часом ми заявимо про підписання контракту поставки вакцин на 2022-2023 роки. Того, що у нас було навесні 2021, вже не буде", — сказав міністр.

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