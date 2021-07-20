Яке навантаження витримають лікарні у разі нової хвилі COVID-19 в Україні: названо найгірший сценарій

Українська система охорони здоров'я має запас ліжок у "ковідних" лікарнях на термін від тижня до 2,5 місяця / Фото Reuters

В Україні анонсують черговий спалах захворювання на коронавірус. Його може спровокувати штам коронавірусу Дельта. Якщо нова хвиля COVID-19 все ж таки трапиться, то система охорони здоров'я країни витримає від одного тижня до 2,5 місяця залежно від темпів зростання госпіталізованих щодня.

Такий прогноз озвучив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, передає УНІАН.

За його словами, якщо взяти до уваги середньоєвропейські темпи зростання рівня госпіталізацій в 4 рази за місяць, то таким чином українська система охорони здоров'я має запас ліжок в "ковідних" лікарнях на 2,5 місяці.

Ганіченко зазначив, що два з половиною місяці – це середній сценарій, який діятиме, якщо спалах захворювань почався вже зараз і темпи зростання будуть середніми по Європі.

читайте такожШтам коронавірусу Лямбда виявили вже у понад 30 країнах - ВООЗ"Якщо ми підемо, як Нідерланди, і виростемо в 10 разів за тиждень, то ми можемо і за тиждень вийти на максимальну потужність... Тобто в середньому у нас є два з половиною місяці, а в гіршому випадку – один тиждень. Але принаймні на 2,5 місяці має вистачити, але далі може бути дуже погано", - пояснив експерт.

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За його словами, спалах захворюваності може тривати кілька місяців і більше, тому державі необхідно буде різними методами намагатися її мінімізувати.

"Держава буде збивати її якось. Але тут багато що залежить від того, чи вдасться. Якщо ми про Дельту говоримо, то вона агресивніша, тому... якщо будуть якісь карантинні обмеження, то вони повинні бути жорсткішими, щоби стримувати цю хвилю так само, як весняну, тому що у нас низький рівень вакцинації", - зазначив Ганіченко.

Він додав, що збільшувати кількість ліжок в "ковідних" лікарнях необхідно в тому випадку, якщо від поточного рівня заповненості ліжок відбудеться зростання принаймні в 5 разів.

Експерт зазначив, що наразі в Україні зайняті близько 7% ліжок з киснем, 13% реанімаційних ліжок, а 3% хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

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