Карантин у Києві можуть ще більше посилити в п'ятницю - Рубан

У місті можуть припинити роботу дитячих садків, молодших класів (1-4 класи) та роботу громадського транспорту.
Ситуація з коронавірусом у Києві критична. Локдаун у місті можуть посилити, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткові ліжка для заражених коронавірусом, заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
"Якщо національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як обговорювалося, то в п'ятницю ухвалюватиметься рішення про посилення карантину", - сказав Рубан в ефірі Україна 24.
За його словами, карантинні обмеження можуть посилити на всіх рівнях.
Рубан особливо підкреслив, що в місті можуть припинити роботу дитячих садків, молодших класів (1-4 класи) та роботу громадського транспорту.
"Що стосується транспорту, то можна сказати, що "Укртрансбезпека" ігнорує свої обов'язки з контролю транспорту. Фіксують численні порушення правил", - повідомив він.
Карантин у Києві - про що йшлося раніше:
- Мер столиці Віталій Кличко 18 березня оголосив про посилення карантину у Києві з 20 березня унаслідок складної ситуації із захворюваністю на коронавірус в місті. Карантин має тривати до 9 квітня. На період дії протиепідеміологічних заходів у столиці заборонено роботу торгово-розважальних центрів, закладів громадського харчування та закладів культури.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня додала Київ до червоної зони карантинних обмежень. Правила діють для столиці уже з вівторка, 23 березня.
- Було ухвалено рішення, що громадський транспорт у Києві має працювати в умовах дотримання суворих протикоронавірусних обмежень. Заповненість салонів не має перевищувати 50% від кількості сидячих місць.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.