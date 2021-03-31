Карантин у Києві можуть ще більше посилити в п'ятницю - Рубан

Карантин у Києві можуть ще більше посилити в п'ятницю / УНІАН

Ситуація з коронавірусом у Києві критична. Локдаун у місті можуть посилити, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткові ліжка для заражених коронавірусом, заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Якщо національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як обговорювалося, то в п'ятницю ухвалюватиметься рішення про посилення карантину", - сказав Рубан в ефірі Україна 24.

За його словами, карантинні обмеження можуть посилити на всіх рівнях.

Рубан особливо підкреслив, що в місті можуть припинити роботу дитячих садків, молодших класів (1-4 класи) та роботу громадського транспорту.

"Що стосується транспорту, то можна сказати, що "Укртрансбезпека" ігнорує свої обов'язки з контролю транспорту. Фіксують численні порушення правил", - повідомив він.

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