Карантин у Києві можуть послабити: відомо, коли ухвалять рішення

Кличко розповів, коли в Києві ухвалять рішення про долю карантину / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко допустив ослаблення суворих карантинних обмежень, які поки що діють у столиці до 30 квітня. За його словами, карантин у Києві послаблять, якщо ситуація з поширенням коронавірусу у місті не погіршуватиметься.

Як повідомив Кличко у своєму Telegram-каналі, 28 квітня засідатиме комісія з надзвичайних ситуацій міста. Вона і ухвалить рішення, враховуючи епідеміологічну ситуацію.

"Локдаун у Києві дав позитивні результати. Кількість нових випадків захворювання почало знижуватися. Але розслаблятися рано! Є чимало ризиків. Особливо, враховуючи те, що попереду великодні свята. І у нас досі багато смертельних випадків від коронавірусу і важких хворих. Цей вірус дуже небезпечний і агресивний. І сьогодні найголовніше - зберегти здоров'я і життя людей", - написав мер міста.

Коронавірус у Києві 27 квітня - свіжа статистика

За останню добу в Києві виявили 869 випадків зараження коронавірусом, померла 31 людина, одужали - 829.

Захворіли:

482 жінки віком від 19 до 95 років;

356 чоловіків віком від 18 до 91 року;

16 дівчаток від 22 днів до 15 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

За 24 години 140 жителів міста госпіталізовані з коронавірусом, 153 людини госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (168), Дніпровському (115) і в Солом'янському (108).

З початку епідемії в Києві захворіли 192 620 осіб, померли - 4 497, вилікувалися - 120 873.

Коронавірус у Києві сьогодні - свіжа статистика / t.me/vitaliy_klitschko

Коронавірус в Україні - останні новини: