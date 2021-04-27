Карантин у Києві можуть послабити: відомо, коли ухвалять рішення

Локдаун у Києві дав позитивні результати. Кількість нових випадків захворювання почала знижуватися, заявив Кличко.
Мер Києва Віталій Кличко допустив ослаблення суворих карантинних обмежень, які поки що діють у столиці до 30 квітня. За його словами, карантин у Києві послаблять, якщо ситуація з поширенням коронавірусу у місті не погіршуватиметься.
Як повідомив Кличко у своєму Telegram-каналі, 28 квітня засідатиме комісія з надзвичайних ситуацій міста. Вона і ухвалить рішення, враховуючи епідеміологічну ситуацію.
"Локдаун у Києві дав позитивні результати. Кількість нових випадків захворювання почало знижуватися. Але розслаблятися рано! Є чимало ризиків. Особливо, враховуючи те, що попереду великодні свята. І у нас досі багато смертельних випадків від коронавірусу і важких хворих. Цей вірус дуже небезпечний і агресивний. І сьогодні найголовніше - зберегти здоров'я і життя людей", - написав мер міста.
Коронавірус у Києві 27 квітня - свіжа статистика
За останню добу в Києві виявили 869 випадків зараження коронавірусом, померла 31 людина, одужали - 829.
Захворіли:
- 482 жінки віком від 19 до 95 років;
- 356 чоловіків віком від 18 до 91 року;
- 16 дівчаток від 22 днів до 15 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років.
За 24 години 140 жителів міста госпіталізовані з коронавірусом, 153 людини госпіталізовані з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (168), Дніпровському (115) і в Солом'янському (108).
З початку епідемії в Києві захворіли 192 620 осіб, померли - 4 497, вилікувалися - 120 873.
Коронавірус в Україні - останні новини:
- 27 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що країна почала поступовий вихід з третьої хвилі епідемії коронавірусу. За його словами, про це свідчать основні епідеміологічні показники і маркери.
- У вівторок Степанов також заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з червоної зони карантину. Відповідне подання до Державної комісії з питань ТЕБ та НС подало Міністерство охорони здоров'я.
- Лікар-епідеміолог Наталія Виноград заявила, що на планеті вже нерівномірно по континентах поширюється четверта хвиля COVID-19. Вона накриє зокрема і Україну.