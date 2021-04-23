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Карантин у Києві на Вербну неділю та Великдень: озвучено нові вимоги

23 квітня 2021, 15:05

На свята під час богослужінь потрібно буде дотримуватися особливих правил, вирішили у КМДА.

Київська влада вирішила, скільки людей можуть перебувати у храмах на Великдень та на Вербну неділю
Влада вирішила, скільки людей можуть перебувати у столичних храмах на Вербну неділю та на Великдень / Reuters

У Києві під час карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, на Вербну неділю та на Воскресіння Христове (Великдень) – 25 квітня та 2 травня відповідно, під час богослужінь потрібно буде дотримуватися особливих вимог.

Особливі вимоги у п'ятницю, 23 квітня, схвалив міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при Київській міській держадміністрації, розповів мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювався у Facebook.

За його словами, у храмах мають забезпечити провітрювання приміщень і дезінфекцію, температурний скринінг учасників богослужіння та дотримання масочного режиму.

Глава Києва додав, що кількість відвідувачів богослужінь, які будуть проводити у приміщеннях, мають розраховувати за формулою – одна людина на 10 квадратних метрів.

Чиновник додав, що керівникам церков та релігійних організацій рекомендували не збирати людей, а проводити богослужіння онлайн.

Карантин та локдаун 2021 у Києві – що потрібно знати

  • Нагадаємо, в Україні та зокрема у Києві карантин через коронавірус запроваджено з 12 березня 2020 року. У країні було кілька хвиль захворюваності.
  • У березні ситуація з COVID-19 у столиці серйозно ускладнилася, влада з 20 числа до 9 квітня посилила обмежувальні заходи. Посилення карантину не допомогло, столиця потрапила у червону зону.
  • У Києві з 5 квітня до 16 числа запровадили локдаун. Потім локдаун у Києві 2021 року продовжили до 30 квітня.
  • Всього в Україні є чотири зони карантину – зелена, жовта, помаранчева й червона. У зеленій зоні найслабші карантинні заходи, а у червоній – найсуворіші.
  • Зелених зон в нашій країні поки немає, а у червоній, окрім Києва, знаходяться ще кілька регіонів.

Обмеження червоної зони карантину

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Коронавірус у Києві – статистика станом на 23 квітня

  • У столиці знайшли 190 138 інфікованих COVID-19, одужали 119 101 хворий, а померли 4 386 пацієнтів.
  • Протягом 22 квітня у Києві коронавірус діагностовано у 1 269 осіб. Раніше – 22 числа – COVID-19 виявили у 1 673 осіб.

Віталій Кличко Карантин у Києві
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