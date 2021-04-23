Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр

Карантин в Україні можуть продовжити / УНІАН

Карантин в Україні, запроваджений через епідемію коронавірусу, можуть продовжити і після 30 червня.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, передає Україна 24. За його словами, все залежить від самих українців. Немчинов закликав громадян дотримуватися карантинних норм.

"Я не думаю, що це (карантин, - ред.) лише на два місяці. Думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довгий період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження ", - сказав міністр.

МОЗ прогнозує, що найближчим часом до шести регіонів, зокрема Київ і Київська область, можуть вийти з "червоної зони" карантину. Але це залежатиме від показників.

Єдина область, яка з 23 квітня перейшла в "жовту зону" карантину, це Чернівецька область. З наступного тижня Львівщина також може стати "жовтою", додав Немчинов.

Зазначимо, що обмеження "червоної" зони передбачають, що в регіоні заборонена робота ТРЦ. Кафе і ресторани працюють лише "на винос", школярі перебувають на дистанційній формі навчання. Зараз в цій зоні 12 регіонів.

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