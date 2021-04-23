УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр

23 квітня 2021, 09:03
Прослухати новину
Зупинити

Київ та Київська область найближчим часом можуть вийти з "червоної зони", але це залежить від показників.

карантин, швидка
Карантин в Україні можуть продовжити / УНІАН

Карантин в Україні, запроваджений через епідемію коронавірусу, можуть продовжити і після 30 червня.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, передає Україна 24. За його словами, все залежить від самих українців. Немчинов закликав громадян дотримуватися карантинних норм.

"Я не думаю, що це (карантин, - ред.) лише на два місяці. Думаю, що коли ми заходили в цю надзвичайну ситуацію, ми розуміли, що це на довгий період. В залежності від конкретних подій протягом короткого часу, ми зараз вже в третій хвилі, відповідно продовжуються карантинні обмеження ", - сказав міністр.

МОЗ прогнозує, що найближчим часом до шести регіонів, зокрема Київ і Київська область, можуть вийти з "червоної зони" карантину. Але це залежатиме від показників.

Єдина область, яка з 23 квітня перейшла в "жовту зону" карантину, це Чернівецька область. З наступного тижня Львівщина також може стати "жовтою", додав Немчинов.

Зазначимо, що обмеження "червоної" зони передбачають, що в регіоні заборонена робота ТРЦ. Кафе і ресторани працюють лише "на винос", школярі перебувають на дистанційній формі навчання. Зараз в цій зоні 12 регіонів.

Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Станом на ранок п'ятниці, 23 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 277 жителів країни. Загальна кількість заражених з початку епідемії - 2 004 630 осіб.
  • Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні карантинні обмеженя не запроваджуватимуть.
  • 22 квітня голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що Київ ще не готовий переходити в "жовту зону" карантину, і після локдауну столиця опиниться в помаранчевій.
  • Інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що в Україні вже пройшов пік захворюваності на коронавірус, тому необхідність запровадження загальнонаціонального карантину відпала.

новини України коронавірус в Україні Олег Немчінов карантин в Україні коронавірус новини карантин новини
Зараз ви переглядаєте новину «Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не такЧотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не так Менструація визначає тривалість життя: як дізнатися своюМенструація визначає тривалість життя: як дізнатися свою Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фотоВедуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: бурхливий роман, зміцнілий дарГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: бурхливий роман, зміцнілий дар РФ пішла на хитрість з "відведенням" військ від кордону з Україною - CITРФ пішла на хитрість з "відведенням" військ від кордону з Україною - CIT

Останні новини

03:50
Лікар розповіла, чи допоможе стара вакцина від нових штамів COVID-19
03:09
У ДПСУ оцінили ситуацію із загрозою нападу Росії на Україну Відео
02:15
Пам'ять і здатність до навчання: що відбувається з мозком після кави Відео
01:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 24 квітня: несподіванки та заборонені зміни Відео
00:55
Експерт пояснив, чому відведення військ РФ стало перемогою і Києва, і Москви Відео
Реклама
00:19
Листівки-привітання з Лазаревою суботою і красиві побажання
23 квітня, п'ятниця
23:41
Кравчук розкрив деталі умови поїздки Зеленського до Росії Відео
23:23
Ляшко розповів, коли з червоної зони вийдуть Київ і п'ять областей Відео
22:54
Резніков оголосив про визнання Путіним "ЛДНР" і вихід РФ з "Мінська" Відео
22:44
"Оргазмічне блаженство": сексперт поділилася сексуальною фішкою Відео
22:23
Бог простить українців, якщо вони не освятять паски на Великдень - Степанов Відео
22:18
Арестович назвав умову Києва щодо зустрічі з РФ, Францією і ФРН на Донбасі Відео
22:17
Лікарі розповіли, як душ впливає на імунітет Відео
21:57
Вербна неділя: прикмети на вербу, гроші і любов Відео
21:57
Тельці: головні якості та сумісність з іншими знаками Зодіаку
21:40
Тарифи на електроенергію підскочать на 50%, на опалення – на 20%: яких платіжок чекаюти Відео
21:38
На Херсонщині українська армія провела масштабні навчання ППО Відео
21:33
З чого починається рак легенів: симптоми Відео
20:57
У МЗС РФ вибухнули звинуваченнями на адресу України через інтеграцію до НАТО Відео
20:34
У Зеленського відреагували на пропозицію переговорів з бойовиками "ЛДНР" Відео
Реклама
20:20
Студія DICE офіційно розповіла про Battlefield 6 Відео
19:47
Дипломат заявив про загрозу атаки на Україну через озброєння РФ на кордоні Відео
19:35
Академія інтерактивних мистецтв і наук назвала найкращі ігри 2020-го Відео
19:28
Чеський прем'єр пояснив, чому зруйновані відносини Кремля і Чехії Відео
19:08
Лікарі назвали гриби, які уповільнюють прогресування раку Відео
18:50
До Apex Legends наближається новий сезон: що очікує на гравців Відео
18:48
Названо головні причини забруднення повітря в Україні
18:44
Адвоката Пашаєва викликали до суду за лже-свідоцтво у справі Єфремова Відео
18:24
Байден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату Відео
18:01
Музика українського композитора стала саундтреком до серіалу HBO Відео
18:00
CD Projekt розповіла про Cyberpunk 2077 і The Witcher 3 в цифрах Відео
17:57
Перевірка знайшла в COVID-фонді сотні порушень на сотні мільйони гривень Відео
17:32
У Росії вибухнули заявою на адресу України і закликали до перемовин Відео
17:31
Олег Винник випустив кліп Діаманти з переможницею Х-Фактора Відео
17:26
Вчені назвали продукти, які провокують ранню смерть Відео
17:22
Серцевий напад: три перевірених способи знизити ризик небезпечного для життя стану Відео
17:16
У Херсоні депутати побилися через плакат "пособник окупанта" Відео
17:06
Остерігайтеся спойлерів – гравці завчасно отримали диски з RE: Village Відео
16:59
Сумська назвала причину зіпсованих стосунків із сестрою Відео
16:50
Якою вакциною прищепився Путін: доктор вказала на нестиковки Відео
Реклама
16:44
Подорожчання проїзду в Києві: названо маршрути
16:43
Харківську об’їзну відремонтують в рамках "Великого будівництва" - Укравтодор
16:35
У Нацбанку спрогнозували, коли чекати ослаблення карантину в Україні Відео
16:35
У Путіна кличуть Францію і Німеччину на Донбас для переговорів за участю "ЛДНР" Відео
16:34
Кравчук зробив заяву щодо умови розриву дипвідносин Києва і Москви Відео
16:08
У магазині Steam з'явилися нові способи пошуку ігор
15:56
Українцям готують новий податок: кого і за що змусять платити більше Відео
15:52
Литва, Латвія та Естонія вирішили дипломатично покарати Росію Відео
15:45
Олексій Навальний оголосив про припинення голодування Відео
15:33
У СІЗО скоїв суїцид підозрюваний у вбивстві школярки на Херсонщині Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти